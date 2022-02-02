ماكرون: لا أستبعد التوجه إلى روسيا بعد مباحثات مع بايدن حول أوكرانيا

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية عن ماكرون، مساء اليوم، الأربعاء، قوله " لا أستبعد شيء في الوقت الحالي، ما هو مفيد في هذه الفترة، أولا هو متابعة التنسيق الأوروبي، أريد متابعة الحوار مع الرئيس بوتين، وكذلك مع الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلنسكي".ولفتت القناة الفرنسية إلى أن ماكرون لم يستبعد احتمالية التوجه إلى روسيا لمناقشة الأزمة في أوكرانيا.أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، رسميا عن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا الشرقية، وسط توترات مع روسيا.وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تستبعد عمليات نشر إضافية بخلاف تلك التي أعلن عنها اليوم. وأوضحت "رويترز" أن واشنطن بصدد إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة.وقال مصدر مطلع على التفاصيل للوكالة إن 1700 سينتشرون من فورت براج في نورث كارولينا إلى بولندا و300 آخرين من القاعدة ذاتها إلى ألمانيا.وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه سيتباحث خلال الساعات المقبلة مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية، كما أنه لا يستبعد التوجه إلى روسيا.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية عن ماكرون، مساء اليوم، الأربعاء، قوله " لا أستبعد شيء في الوقت الحالي، ما هو مفيد في هذه الفترة، أولا هو متابعة التنسيق الأوروبي، أريد متابعة الحوار مع الرئيس بوتين، وكذلك مع الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلنسكي".
واستطرد ماكرون بالقول إنه بشأن التطورات خلال الساعات المقبلة، لا يستبعد أي محادثات أو تحركات، مضيفا، أنه سيتباحث أيضا خلال الساعات المقبلة مع الرئيس بايدن.
ولفتت القناة الفرنسية إلى أن ماكرون لم يستبعد احتمالية التوجه إلى روسيا لمناقشة الأزمة في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، رسميا عن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا الشرقية، وسط توترات مع روسيا.
"ستنقل الولايات المتحدة قريباً قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا. أريد أن أكون واضحا جدا بشأن هذا الأمر: هذه ليست تحركات دائمة".
جون كيربي
المتحدث باسم البنتاغون، في بيان مقتضب على تويتر
وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تستبعد عمليات نشر إضافية بخلاف تلك التي أعلن عنها اليوم. وأوضحت "رويترز" أن واشنطن بصدد إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة.
وقال مصدر مطلع على التفاصيل للوكالة إن 1700 سينتشرون من فورت براج في نورث كارولينا إلى بولندا و300 آخرين من القاعدة ذاتها إلى ألمانيا.
وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.