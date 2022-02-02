مجلس الشعب السوري يطالب بمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي

جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة لمجلس الشعب السوري من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، حموده صباغ، حسبما ذكرت وكالة "سانا".وخلال الجلسة، قدم وزير الدولة السوري لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، عرضا بشأن المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة ومن ضمنها آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه إضافة إلى جدول يبين الشرائح المستبعدة من الدعم.وطالب أعضاء المجلس بحضور اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء المعنية بمشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين إلى مجلس الشعب لمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي ومعالجة الاعتراضات المقدمة من قبل المستبعدين.كما طالب النواب إعداد دراسة موضوعية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بكل الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمستبعدة منه، مشددين على ضرورة منع أي آثار وتبعات مالية لقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بمختلف أنواعها.في السياق ذاته، طالب الأعضاء ببقاء الخبز مدعوما لجميع الشرائح دون استثناء وتحسين واقع الرواتب والأجور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين والأعباء المالية الكبيرة التي أثقلت كاهلهم وإعادة دراسة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية.واختتمت الجلسة بدعوة رئيس المجلس الوزير عبد الله إلى إعداد مذكرة تتضمن جميع القضايا والمطالب والتساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس ونقلها بالتفصيل إلى رئاسة مجلس الوزراء.
طالب أعضاء من مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، بمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة لمجلس الشعب السوري من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، حموده صباغ، حسبما ذكرت وكالة "سانا".
وخلال الجلسة، قدم وزير الدولة السوري لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، عرضا بشأن المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة ومن ضمنها آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه إضافة إلى جدول يبين الشرائح المستبعدة من الدعم.
وطالب أعضاء المجلس بحضور اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء المعنية بمشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين إلى مجلس الشعب لمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي ومعالجة الاعتراضات المقدمة من قبل المستبعدين.
كما طالب النواب إعداد دراسة موضوعية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بكل الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمستبعدة منه، مشددين على ضرورة منع أي آثار وتبعات مالية لقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بمختلف أنواعها.
في السياق ذاته، طالب الأعضاء ببقاء الخبز مدعوما لجميع الشرائح دون استثناء وتحسين واقع الرواتب والأجور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين والأعباء المالية الكبيرة التي أثقلت كاهلهم وإعادة دراسة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
واختتمت الجلسة بدعوة رئيس المجلس الوزير عبد الله إلى إعداد مذكرة تتضمن جميع القضايا والمطالب والتساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس ونقلها بالتفصيل إلى رئاسة مجلس الوزراء.