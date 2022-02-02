تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/مجلس-الشعب-السوري-يطالب-بمناقشة-قرار-استبعاد-شرائح-محددة-من-الدعم-الحكومي-1057667074.html
مجلس الشعب السوري يطالب بمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي
مجلس الشعب السوري يطالب بمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي
طالب أعضاء من مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، بمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T16:48+0000
2022-02-02T16:48+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1048724363_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_7a1b679a39a4ef9019ea4ed2b4b243a2.jpg
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة لمجلس الشعب السوري من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، حموده صباغ، حسبما ذكرت وكالة "سانا".وخلال الجلسة، قدم وزير الدولة السوري لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، عرضا بشأن المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة ومن ضمنها آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه إضافة إلى جدول يبين الشرائح المستبعدة من الدعم.وطالب أعضاء المجلس بحضور اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء المعنية بمشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين إلى مجلس الشعب لمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي ومعالجة الاعتراضات المقدمة من قبل المستبعدين.كما طالب النواب إعداد دراسة موضوعية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بكل الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمستبعدة منه، مشددين على ضرورة منع أي آثار وتبعات مالية لقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بمختلف أنواعها.في السياق ذاته، طالب الأعضاء ببقاء الخبز مدعوما لجميع الشرائح دون استثناء وتحسين واقع الرواتب والأجور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين والأعباء المالية الكبيرة التي أثقلت كاهلهم وإعادة دراسة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية.واختتمت الجلسة بدعوة رئيس المجلس الوزير عبد الله إلى إعداد مذكرة تتضمن جميع القضايا والمطالب والتساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس ونقلها بالتفصيل إلى رئاسة مجلس الوزراء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1048724363_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_a741ba1c9ec7110d2b5e06612675dd1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

مجلس الشعب السوري يطالب بمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي

16:48 GMT 02.02.2022
© Sputnik . Mohammad Damourجلسة استثنائية عقدها مجلس الشعب السوري، إيذانا بإطلاق منافسات الانتخابات الرئاسية
جلسة استثنائية عقدها مجلس الشعب السوري، إيذانا بإطلاق منافسات الانتخابات الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
طالب أعضاء من مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، بمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة لمجلس الشعب السوري من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، حموده صباغ، حسبما ذكرت وكالة "سانا".
وخلال الجلسة، قدم وزير الدولة السوري لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، عرضا بشأن المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة ومن ضمنها آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه إضافة إلى جدول يبين الشرائح المستبعدة من الدعم.
وطالب أعضاء المجلس بحضور اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء المعنية بمشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين إلى مجلس الشعب لمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي ومعالجة الاعتراضات المقدمة من قبل المستبعدين.
كما طالب النواب إعداد دراسة موضوعية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بكل الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمستبعدة منه، مشددين على ضرورة منع أي آثار وتبعات مالية لقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بمختلف أنواعها.
في السياق ذاته، طالب الأعضاء ببقاء الخبز مدعوما لجميع الشرائح دون استثناء وتحسين واقع الرواتب والأجور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين والأعباء المالية الكبيرة التي أثقلت كاهلهم وإعادة دراسة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
واختتمت الجلسة بدعوة رئيس المجلس الوزير عبد الله إلى إعداد مذكرة تتضمن جميع القضايا والمطالب والتساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس ونقلها بالتفصيل إلى رئاسة مجلس الوزراء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية