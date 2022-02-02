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https://arabic.sputniknews.com/20220202/محمد-بن-راشد-الإمارات-أكثر-الدول-العربية-استثمارا-في-إسبانيا-1057650374.html
محمد بن راشد: الإمارات أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا
محمد بن راشد: الإمارات أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا
قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، إن بلاده هي أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:14+0000
2022-02-02T12:14+0000
2022-02-02T12:14+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، اليوم الأربعاء، في معرض "إكسبو 2020 دبي".وقال محمد بن راشد إن اللقاء شهد توقيع اتفاقيات بين البلدين في المجالات التعليمية والتكنولوجية والاستثمارية.ولفت حاكم دبي إلى أن الإمارات هي الدولة العربية الأكثر استثمارا في أسبانيا وأنها من أهم شركائهم الاقتصاديين في المنطقة".وتابع: "نبدأ اليوم من إكسبو مرحلة جديدة ونشطة من العلاقات الاستراتيجية مع إسبانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن راشد: الإمارات أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا
قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، إن بلاده هي أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا.
جاء ذلك خلال استقباله بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، اليوم الأربعاء، في معرض "إكسبو 2020 دبي".
وقال محمد بن راشد إن اللقاء شهد توقيع
اتفاقيات بين البلدين
في المجالات التعليمية والتكنولوجية والاستثمارية.
ولفت حاكم دبي إلى أن الإمارات هي
الدولة العربية
الأكثر استثمارا في أسبانيا وأنها من أهم شركائهم الاقتصاديين في المنطقة".
وتابع: "نبدأ اليوم من إكسبو مرحلة جديدة ونشطة من
العلاقات الاستراتيجية
مع إسبانيا".