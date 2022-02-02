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https://arabic.sputniknews.com/20220202/محمد-صبحي-يرد-مجددا-على-تركي-آل-الشيخ-مواقفي-واضحة-ومعلنة-وما-أقوله-يمثل-رأيي-1057646139.html
محمد صبحي يرد مجددا على تركي آل الشيخ: مواقفي واضحة ومعلنة وما أقوله يمثل رأيي
محمد صبحي يرد مجددا على تركي آل الشيخ: مواقفي واضحة ومعلنة وما أقوله يمثل رأيي
رد الفنان المصري، محمد صبحي، مجددا على رئيس هيئة الترفية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مؤكدا أنه لم يسئ للمملكة. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T10:31+0000
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وقال صبحي، في تصريحات صحفية، إنه "لن يرد على مثل هذه الأمور، ومواقفه واضحة ومعلنة "، مؤكدا أنه لم يسئ إلى أشخاص، ولا دول، وما يقوله ويعبر عنه يمثل رأيه.وأضاف: "لا أريد الدخول في عالم الترند، ورسالتي واضحة منذ عقود، وقد عملت في مصر وسط كافة الظروف"، مشيرا إلى أن موقفه ”من التطور الذي يحدث في السعودية معروف، وأنه أعرب في العديد من المناسبات عن سعادته بالتطور والتغيير الذي يحدث بالمملكة".وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.ونفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/أمير-سعودي--يرد-على-فنان-مصري-هذه-إساءة-غير-مبررة-1057571517.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار الفنانين في مصر

محمد صبحي يرد مجددا على تركي آل الشيخ: مواقفي واضحة ومعلنة وما أقوله يمثل رأيي

10:31 GMT 02.02.2022
© Photo / Wikipediaالفنان المصري محمد صبحي
الفنان المصري محمد صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Photo / Wikipedia
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رد الفنان المصري، محمد صبحي، مجددا على رئيس هيئة الترفية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مؤكدا أنه لم يسئ للمملكة.
وقال صبحي، في تصريحات صحفية، إنه "لن يرد على مثل هذه الأمور، ومواقفه واضحة ومعلنة "، مؤكدا أنه لم يسئ إلى أشخاص، ولا دول، وما يقوله ويعبر عنه يمثل رأيه.
امرأة ضمن الجمهور تلتقط صورة في حفل افتتاح مهرجان موسم الرياض في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
أمير سعودي يرد على فنان مصري: "هذه إساءة غير مبررة"
أمس, 10:02 GMT
وأضاف: "لا أريد الدخول في عالم الترند، ورسالتي واضحة منذ عقود، وقد عملت في مصر وسط كافة الظروف"، مشيرا إلى أن موقفه ”من التطور الذي يحدث في السعودية معروف، وأنه أعرب في العديد من المناسبات عن سعادته بالتطور والتغيير الذي يحدث بالمملكة".
وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.
وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.
ونفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.
وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.
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