معلومات استخبارية: الجيش الأوكراني يخطط للدفع بالطيران في الهجوم على دونباس
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قال ضابط في المكتب الإعلامي لهيئة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، إيفان فيليبونينكو، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأوكراني يخطط لاستخدام الطيران، في حال تنفيذ عملية هجوم في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
لوغانسك - سبوتنيك. وأضاف فيليبونينكو، في إيجاز صحفي: "حصلت استخباراتنا على بعض المعلومات، تشير إلى أن الجيش الأوكراني يخطط للإجراءات، التي سيقوم بتنفيذها خلال الهجوم (المحتمل) على دونباس.
وأوضح: "بحسب معلوماتنا، مع بداية الهجوم، تخطط القيادة الأوكرانية للقيام بتنفيذ عملية إنزال جوي تكتيكي في عمق دفاعاتنا، من خلال قوة تابعة للواء 79 للاقتحام الجوي".
وأوضح: "بحسب معلوماتنا، مع بداية الهجوم، تخطط القيادة الأوكرانية للقيام بتنفيذ عملية إنزال جوي تكتيكي في عمق دفاعاتنا، من خلال قوة تابعة للواء 79 للاقتحام الجوي".
وأشار إلى أنه يجري تدريب أفراد الكتيبة الأولى التابعة للواء المذكور، على تنفيذ عملية إنزال، باستخدام المروحيات من طراز "مي - 8".
يذكر أنه في صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في دونباس؛ وهي تنص على وقف شامل لإطلاق النار وحظر نشر الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها، وتنفيذ العمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.
وتنص أيضا، على تحمل المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار وأنه، يجب أن تظل أوامر وقف إطلاق النار، التي تتضمن تدابير خاصة بالمحافظة عليها، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع تماما.
وفي نيسان/أبريل 2014، أطلقت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا الانفصال من جانب واحد، إثر الانقلاب على السلطة الشرعية في كييف، في شباط/فبراير من ذات العام.
يذكر أنه في صيف عام 2020، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في دونباس؛ وهي تنص على وقف شامل لإطلاق النار وحظر نشر الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها، وتنفيذ العمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.
وتنص أيضا، على تحمل المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار وأنه، يجب أن تظل أوامر وقف إطلاق النار، التي تتضمن تدابير خاصة بالمحافظة عليها، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع تماما.
وفي نيسان/أبريل 2014، أطلقت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا الانفصال من جانب واحد، إثر الانقلاب على السلطة الشرعية في كييف، في شباط/فبراير من ذات العام.