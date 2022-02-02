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https://arabic.sputniknews.com/20220202/مع-انطلاقها-غدا-هل-تستمر-مفاجآت-بطولات-كأس-العالم-للأندية-في-الإمارات-1057639294.html
مع انطلاقها... هل تستمر مفاجآت بطولات كأس العالم للأندية في الإمارات
مع انطلاقها... هل تستمر مفاجآت بطولات كأس العالم للأندية في الإمارات
تنطلق، غدا الخميس، مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 7 أندية منها 3 عربية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T09:29+0000
2022-02-02T09:30+0000
رياضة
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وأعلنت أبو ظبي انتهاء الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية.ومع انطلاق البطولة، غدا، يتساءل عشاق الساحرة المستديرة هل ستستمر المفاجآت في النسخ التي تستضيفها الإمارات من بطولات كأس العالم، حيث شهدت البطولة على أرضها أكثر من مفاجأة كبيرة.أبرز المفاجآتفي 2010، شهدت أبو ظبي مفاجأة من العيار الثقيل عندما بلغ مازيمبي الكونغولي نهائي البطولة ليصبح أول فريق أفريقي، بل وأول فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يبلغ نهائي مونديال الأندية.وكانت المفاجأة الأكبر هي بلوغ مازيمبي النهائي على حساب إنترناسيونال البرازيلي العنيد حيث تغلب عليه 2-0 في الدور قبل النهائي.ولكن مازيمبي خسر في النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي بطل أوروبا، والذي شارك في مونديال الأندية بعدما حقق الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2009 / 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.وفي نسخة 2017 نجح فريق الجزيرة الإماراتي في الوصول إلى المربع الذهبي، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1-0 في المباراة الافتتاحية ثم على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنفس النتيجة في الدور الثاني ليصعد إلى قبل النهئي الذي اصطدم فيه بريال مدريد بطل القارة الأوروبية.كما شهدت نسخة 2018، بلوغ فريق العين الإماراتي المباراة النهائية بعد الفوز على تيم ويلنجتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، ثم على الترجي التونسي 3-0 في الدور الثاني، ثم الإطاحة بفريق ريفر بليت الأرجنتيني العريق في قبل النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة ولكنه خسر النهائي أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.وأصبح العين أول فريق آسيوي وثاني فريق عربي يبلغ نهائي مونديال الأندية حيث سبقه فقط الرجاء البيضاوي المغربي الذي بلغ النهائي في 2013 عندما أقيمت البطولة في المغرب.أصبحت المفاجآت من العناصر المهمة في النسخ التي تقام من بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات وهو ما يمثل حافزا لجميع الفرق في البحث عن مفاجأة جديدة على ملاعب أبو ظبي خلال النسخة المرتقبة في الأيام المقبلة.جدول مباريات البطولةمباراة الدور الأول في كأس العالم للأندية ستجمع بين الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي، حيث تقام مساء الخميس 3 فبراير.وتبدأ مباريات الدور الثاني، عندما يلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير، قبل يوم من مباراة الهلال السعودي مع الفائز من مباراة الجزيرة وبيري.نصف النهائي الأول سيجمع بين بالميراس البرازيلي والفائز من الأهلي ومونتيري، مساء الثلاثاء 8 فبراير.بينما تجمع المباراة الأخرى بين الفائز من مباراة الهلال والفائز من الجزيرة وبيري، أمام تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء 9 فبراير.وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 12 فبراير، قبل المباراة النهائية التي تقام في نفس اليوم.كيف تشاهد البطولةكما أعلنت شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2021.من هي الأندية المشاركةالأهلي (مصر) بطل دوري أبطال أفريقيا.الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.الجزيرة (الإمارات) بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية "كوبا ليبرتادورس".
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رياضة

مع انطلاقها... هل تستمر مفاجآت بطولات كأس العالم للأندية في الإمارات

09:29 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 02.02.2022)
© AP Photo / Hassan Ammarكأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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تنطلق، غدا الخميس، مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 7 أندية منها 3 عربية.
وأعلنت أبو ظبي انتهاء الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية.
ومع انطلاق البطولة، غدا، يتساءل عشاق الساحرة المستديرة هل ستستمر المفاجآت في النسخ التي تستضيفها الإمارات من بطولات كأس العالم، حيث شهدت البطولة على أرضها أكثر من مفاجأة كبيرة.

أبرز المفاجآت

في 2010، شهدت أبو ظبي مفاجأة من العيار الثقيل عندما بلغ مازيمبي الكونغولي نهائي البطولة ليصبح أول فريق أفريقي، بل وأول فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يبلغ نهائي مونديال الأندية.
وكانت المفاجأة الأكبر هي بلوغ مازيمبي النهائي على حساب إنترناسيونال البرازيلي العنيد حيث تغلب عليه 2-0 في الدور قبل النهائي.
ولكن مازيمبي خسر في النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي بطل أوروبا، والذي شارك في مونديال الأندية بعدما حقق الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2009 / 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وفي نسخة 2017 نجح فريق الجزيرة الإماراتي في الوصول إلى المربع الذهبي، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1-0 في المباراة الافتتاحية ثم على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنفس النتيجة في الدور الثاني ليصعد إلى قبل النهئي الذي اصطدم فيه بريال مدريد بطل القارة الأوروبية.
كما شهدت نسخة 2018، بلوغ فريق العين الإماراتي المباراة النهائية بعد الفوز على تيم ويلنجتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، ثم على الترجي التونسي 3-0 في الدور الثاني، ثم الإطاحة بفريق ريفر بليت الأرجنتيني العريق في قبل النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة ولكنه خسر النهائي أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.
وأصبح العين أول فريق آسيوي وثاني فريق عربي يبلغ نهائي مونديال الأندية حيث سبقه فقط الرجاء البيضاوي المغربي الذي بلغ النهائي في 2013 عندما أقيمت البطولة في المغرب.
أصبحت المفاجآت من العناصر المهمة في النسخ التي تقام من بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات وهو ما يمثل حافزا لجميع الفرق في البحث عن مفاجأة جديدة على ملاعب أبو ظبي خلال النسخة المرتقبة في الأيام المقبلة.
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جدول مباريات البطولة

مباراة الدور الأول في كأس العالم للأندية ستجمع بين الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي، حيث تقام مساء الخميس 3 فبراير.
وتبدأ مباريات الدور الثاني، عندما يلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير، قبل يوم من مباراة الهلال السعودي مع الفائز من مباراة الجزيرة وبيري.
نصف النهائي الأول سيجمع بين بالميراس البرازيلي والفائز من الأهلي ومونتيري، مساء الثلاثاء 8 فبراير.
بينما تجمع المباراة الأخرى بين الفائز من مباراة الهلال والفائز من الجزيرة وبيري، أمام تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء 9 فبراير.
وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 12 فبراير، قبل المباراة النهائية التي تقام في نفس اليوم.
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كيف تشاهد البطولة

كما أعلنت شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2021.

من هي الأندية المشاركة

الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال أفريقيا.
الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.
مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).
بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).
تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.
الجزيرة (الإمارات) بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.
بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية "كوبا ليبرتادورس".
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