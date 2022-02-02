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"مغارة علي بابا".. النيابة المصرية تحيل للمحاكمة حائز شقة تحوي أكثر من 1300 قطعة أثرية
"مغارة علي بابا".. النيابة المصرية تحيل للمحاكمة حائز شقة تحوي أكثر من 1300 قطعة أثرية
أمر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، بإحالة حائز عقار في منطقة الزمالك بالقاهرة وزوجته إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاتجار في الآثار، وذلك بعد العثور في... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T14:07+0000
2022-02-02T14:07+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أنه تقرر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وذلك في القضية التي أثارت ضجة كبيرة في مصر منذ الكشف عن محتويات الشقة في شباط/فبراير من العام الماضي، ما تسبب في إطلاق اسم "مغارة علي بابا" على الشقة.وجاء في بيان النائب العام أنه أمر بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات:وأشار البيان إلى أن المتهمين لم يُخطِرا المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها".
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العالم العربي, مصر

"مغارة علي بابا".. النيابة المصرية تحيل للمحاكمة حائز شقة تحوي أكثر من 1300 قطعة أثرية

14:07 GMT 02.02.2022
© Photo / وزارة الآثار المصريةقطع آثار مصرية مستردة
قطع آثار مصرية مستردة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Photo / وزارة الآثار المصرية
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أمر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، بإحالة حائز عقار في منطقة الزمالك بالقاهرة وزوجته إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاتجار في الآثار، وذلك بعد العثور في شقته على أكثر من 1300 قطعة أثرية تعود لحقب مختلفة.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أنه تقرر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وذلك في القضية التي أثارت ضجة كبيرة في مصر منذ الكشف عن محتويات الشقة في شباط/فبراير من العام الماضي، ما تسبب في إطلاق اسم "مغارة علي بابا" على الشقة.

وجاء في بيان النائب العام أنه أمر بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات:
"لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد علي)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار".
وأشار البيان إلى أن المتهمين لم يُخطِرا المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها".
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