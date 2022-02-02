مقتل تلميذ وإصابة آخر بإطلاق نار قرب مدرسة في إحدى ضواحي منيابوليس الأمريكية

موسكو - سبوتنيك. وقال قائد الشرطة جاي هينثورن لصحفيين، "إن الطالبين أصيبا في إطلاق الرصاص في وقت الظهيرة تقريبا على رصيف بالقرب من المدخل الأمامي لمركز ساوث إديوكيشن في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا".وأضاف هينثورن إنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في حالة حرجة، مؤكدا أن المشتبه بهم فروا بسرعة بعد إطلاق الرصاص، وذلك دون تقديم أي معلومات عن عدد المهاجمين الفارين أو الدافع.وتقع المدينة بضواحي مدينة مينيابوليس، أكبر مدن الولاية ويبلغ عدد التلاميذ في المدرسة نحو 200.
أعلنت شرطة مدينة ريتشفيلد بولاية مينيسوتا الأمريكية، عن مقتل تلميذ وإصابة آخر في حادث إطلاق النار قرب مدرسة في المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وقال قائد الشرطة جاي هينثورن لصحفيين، "إن الطالبين أصيبا في إطلاق الرصاص في وقت الظهيرة تقريبا على رصيف بالقرب من المدخل الأمامي لمركز ساوث إديوكيشن في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا".
وأضاف هينثورن إنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في حالة حرجة، مؤكدا أن المشتبه بهم فروا بسرعة بعد إطلاق الرصاص، وذلك دون تقديم أي معلومات عن عدد المهاجمين الفارين أو الدافع.
وتقع المدينة بضواحي مدينة مينيابوليس، أكبر مدن الولاية ويبلغ عدد التلاميذ في المدرسة نحو 200.