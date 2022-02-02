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ناقلة نفط إيرانية تفرغ مليوني برميل في فنزويلا
ناقلة نفط إيرانية تفرغ مليوني برميل في فنزويلا
أفرغت ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من المكثفات حمولتها في ميناء فنزويلي، اليوم الأربعاء. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T17:05+0000
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وذكرت قناة الميادين، اليوم الأربعاء، أن وثيقة تجارية وخدمات تتبع ناقلات النفط قد كشفت أن ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل حوالي مليوني برميل من المكثفات، قد بدأت بتفريغ حمولتها في الميناء الرئيسي لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه)، هذا الأسبوع.وفي سياق التعاون بين الطرفين، بدأت شركة النفط الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" ونظيرتها شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة في تنفيذ اتفاق لمقايضة المكثفات الإيرانية (عبارة عن زيت خفيف للغاية) بخام ثقيل من إنتاج الشركة الفنزويلية، وأثبت الاتفاق أهميته في الحفاظ على وتيرة إنتاج النفط الفنزويلي، الذي يحتاج إلى مواد مخففة من بينها المكثفات لنقله وتصديره.وسبق للشركتين اللتان تخضعان لعقوبات أمريكية مقايضة حوالى 4.82 مليون برميل من المكثفات، مقابل 5.55 مليون برميل من الخام الثقيل، خلال العام الماضي، نقل معظمها على متن سفن ترفع العلم الإيراني.وعمل الحليفان على مبادلة البنزين الإيراني بوقود الطائرات الفنزويلي عبر اتفاقية بدأ تنفيذها عام 2020، وساهمت في تخفيف أزمة شح وقود السيارات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20210925/إيران-وفنزويلا-الخاضعتان-للعقوبات-الأمريكية-تبرمان-اتفاقا-لتصدير-النفط-1050248734.html
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إيران, أخبار العالم الآن, بيع النفط

ناقلة نفط إيرانية تفرغ مليوني برميل في فنزويلا

17:05 GMT 02.02.2022
© Sputnik . Marco Teruggiوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Marco Teruggi
تابعنا عبر
أفرغت ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من المكثفات حمولتها في ميناء فنزويلي، اليوم الأربعاء.
وذكرت قناة الميادين، اليوم الأربعاء، أن وثيقة تجارية وخدمات تتبع ناقلات النفط قد كشفت أن ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل حوالي مليوني برميل من المكثفات، قد بدأت بتفريغ حمولتها في الميناء الرئيسي لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه)، هذا الأسبوع.
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2021
إيران وفنزويلا الخاضعتان للعقوبات الأمريكية تبرمان اتفاقا لتصدير النفط
25 سبتمبر 2021, 12:03 GMT
وفي سياق التعاون بين الطرفين، بدأت شركة النفط الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" ونظيرتها شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة في تنفيذ اتفاق لمقايضة المكثفات الإيرانية (عبارة عن زيت خفيف للغاية) بخام ثقيل من إنتاج الشركة الفنزويلية، وأثبت الاتفاق أهميته في الحفاظ على وتيرة إنتاج النفط الفنزويلي، الذي يحتاج إلى مواد مخففة من بينها المكثفات لنقله وتصديره.
وسبق للشركتين اللتان تخضعان لعقوبات أمريكية مقايضة حوالى 4.82 مليون برميل من المكثفات، مقابل 5.55 مليون برميل من الخام الثقيل، خلال العام الماضي، نقل معظمها على متن سفن ترفع العلم الإيراني.
وعمل الحليفان على مبادلة البنزين الإيراني بوقود الطائرات الفنزويلي عبر اتفاقية بدأ تنفيذها عام 2020، وساهمت في تخفيف أزمة شح وقود السيارات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
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