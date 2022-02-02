ناقلة نفط إيرانية تفرغ مليوني برميل في فنزويلا

وذكرت قناة الميادين، اليوم الأربعاء، أن وثيقة تجارية وخدمات تتبع ناقلات النفط قد كشفت أن ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل حوالي مليوني برميل من المكثفات، قد بدأت بتفريغ حمولتها في الميناء الرئيسي لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه)، هذا الأسبوع.وفي سياق التعاون بين الطرفين، بدأت شركة النفط الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" ونظيرتها شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة في تنفيذ اتفاق لمقايضة المكثفات الإيرانية (عبارة عن زيت خفيف للغاية) بخام ثقيل من إنتاج الشركة الفنزويلية، وأثبت الاتفاق أهميته في الحفاظ على وتيرة إنتاج النفط الفنزويلي، الذي يحتاج إلى مواد مخففة من بينها المكثفات لنقله وتصديره.وسبق للشركتين اللتان تخضعان لعقوبات أمريكية مقايضة حوالى 4.82 مليون برميل من المكثفات، مقابل 5.55 مليون برميل من الخام الثقيل، خلال العام الماضي، نقل معظمها على متن سفن ترفع العلم الإيراني.وعمل الحليفان على مبادلة البنزين الإيراني بوقود الطائرات الفنزويلي عبر اتفاقية بدأ تنفيذها عام 2020، وساهمت في تخفيف أزمة شح وقود السيارات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
أفرغت ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من المكثفات حمولتها في ميناء فنزويلي، اليوم الأربعاء.
وذكرت قناة الميادين، اليوم الأربعاء، أن وثيقة تجارية وخدمات تتبع ناقلات النفط قد كشفت أن ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل حوالي مليوني برميل من المكثفات، قد بدأت بتفريغ حمولتها في الميناء الرئيسي لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه)، هذا الأسبوع.
وفي سياق التعاون بين الطرفين، بدأت شركة النفط الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" ونظيرتها شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة في تنفيذ اتفاق لمقايضة المكثفات الإيرانية (عبارة عن زيت خفيف للغاية) بخام ثقيل من إنتاج الشركة الفنزويلية، وأثبت الاتفاق أهميته في الحفاظ على وتيرة إنتاج النفط الفنزويلي، الذي يحتاج إلى مواد مخففة من بينها المكثفات لنقله وتصديره.
وسبق للشركتين اللتان تخضعان لعقوبات أمريكية مقايضة حوالى 4.82 مليون برميل من المكثفات، مقابل 5.55 مليون برميل من الخام الثقيل، خلال العام الماضي، نقل معظمها على متن سفن ترفع العلم الإيراني.