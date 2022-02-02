https://arabic.sputniknews.com/20220202/واشنطن-ترسل-طائرات-مقاتلة-ومدمرة-صاروخية-دعما-للإمارات-في-مواجهة-الخطر-الحوثي-1057636713.html

واشنطن ترسل طائرات مقاتلة ومدمرة صاروخية دعما للإمارات في مواجهة "الخطر الحوثي"

واشنطن ترسل طائرات مقاتلة ومدمرة صاروخية دعما للإمارات في مواجهة "الخطر الحوثي"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T08:14+0000

2022-02-02T08:14+0000

2022-02-02T08:14+0000

العالم العربي

اليمن

واشنطن

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055272148_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_4dc829d2affcf50c3b0a9bc1f1805b05.jpg

وجاء هذا القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.وبحسب رويترز، كان وزير الدفاع لويد أوستن، قد أبلغ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، يوم أمس الثلاثاء، أن واشنطن سترسل المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" للدخول في شراكة مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبو ظبي.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، إن "الوزير أبلغ ولي العهد بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي، وكإشارة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، قد جددت تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".فيما كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.وجاء تصعيد الجماعة ضد الإمارات، بعد إعلان ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة المدعومة من أبوظبي، استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من قبضة جماعة "أنصار الله" خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب"، وذلك بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها في 21 أيلول/سبتمبر الماضي إثر هجوم مباغت على الجيش اليمني.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/الإمارات-توجه-طلبا-جديدا-إلى-أمريكا-وتكشف-سلاحين-قللا-من-ضحايا-الهجمات-الحوثية-1057630586.html

https://arabic.sputniknews.com/20220202/عبد-الملك-الحوثي-يظهر-لأول-مرة-بعد-فترة-غياب-طويلة-ويتحدث-عن-إسرائيل-والإمارات-1057620590.html

اليمن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, اليمن, واشنطن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم