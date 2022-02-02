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https://arabic.sputniknews.com/20220202/وجع-التهجير-وآلام-النزوح-لا-يجبرها-دواء-1057647158.html
وجع التهجير وآلام النزوح لا يجبرها دواء
وجع التهجير وآلام النزوح لا يجبرها دواء
معاناة مئات الآلاف من النازحين في الشمال السوري وإقليم كردستان العراق مستمرة، فقبل أسبوع ضربت عاصفة ثلجية قوية وأمطار غزيرة عددا كبيرا من المخيمات في الشمال... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T10:59+0000
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وجع التهجير وآلام النزوح لا يجبرها دواء
وجع التهجير وآلام النزوح لا يجبرها دواء
وعدد كبير من الخيام سقط فوق رؤوس ساكنيها، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، ظروف شتوية قاسية زادت من معاناة هؤلاء النازحين.وحول هذا الموضوع، تابعنا البث الحي للجمعية التطوعية "ملهم"، تحت عنوان "حتى آخر خيمة"، التي أطلقها الفريق لجمع تبرعات لدعم العائلات المهجرة، وجمع خلالها اثنين مليون دولار أمريكي لنقل عائلات من المخيمات إلى منازل سكنية.التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فــرح القادري.
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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راديو, صدى الحياة, аудио

وجع التهجير وآلام النزوح لا يجبرها دواء

10:59 GMT 02.02.2022
وجع التهجير وآلام النزوح لا يجبرها دواء
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
معاناة مئات الآلاف من النازحين في الشمال السوري وإقليم كردستان العراق مستمرة، فقبل أسبوع ضربت عاصفة ثلجية قوية وأمطار غزيرة عددا كبيرا من المخيمات في الشمال السوري، وتسببت في قطع الطرق وتدمير مئات الخيام، ما أجبر عشرات العائلات النازحة على مغادرة المنطقة.
وعدد كبير من الخيام سقط فوق رؤوس ساكنيها، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، ظروف شتوية قاسية زادت من معاناة هؤلاء النازحين.
وحول هذا الموضوع، تابعنا البث الحي للجمعية التطوعية "ملهم"، تحت عنوان "حتى آخر خيمة"، التي أطلقها الفريق لجمع تبرعات لدعم العائلات المهجرة، وجمع خلالها اثنين مليون دولار أمريكي لنقل عائلات من المخيمات إلى منازل سكنية.
وقال عاطف نعنوع، مدير ومؤسس "فريق ملهم التطوعي" عبر حسابه الرسمي أثناء البث الحي: "إن هذا البث كان تحد كبير بالنسبة للفريق لأسباب كثيرة، وقد قرروا القدوم إلى المخيم بعد مشاهدة فيديو لعجوز مسنة تشكو حالها الصعب وتستغيث لطلب العون وإخراجهم من هذا الوضع المأساوي".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فــرح القادري.
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