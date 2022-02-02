وجع التهجير وآلام النزوح لا يجبرها دواء

وعدد كبير من الخيام سقط فوق رؤوس ساكنيها، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، ظروف شتوية قاسية زادت من معاناة هؤلاء النازحين.وحول هذا الموضوع، تابعنا البث الحي للجمعية التطوعية "ملهم"، تحت عنوان "حتى آخر خيمة"، التي أطلقها الفريق لجمع تبرعات لدعم العائلات المهجرة، وجمع خلالها اثنين مليون دولار أمريكي لنقل عائلات من المخيمات إلى منازل سكنية.التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فــرح القادري.
معاناة مئات الآلاف من النازحين في الشمال السوري وإقليم كردستان العراق مستمرة، فقبل أسبوع ضربت عاصفة ثلجية قوية وأمطار غزيرة عددا كبيرا من المخيمات في الشمال السوري، وتسببت في قطع الطرق وتدمير مئات الخيام، ما أجبر عشرات العائلات النازحة على مغادرة المنطقة.
وعدد كبير من الخيام سقط فوق رؤوس ساكنيها، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، ظروف شتوية قاسية زادت من معاناة هؤلاء النازحين.
وحول هذا الموضوع، تابعنا البث الحي للجمعية التطوعية "ملهم"، تحت عنوان "حتى آخر خيمة"، التي أطلقها الفريق لجمع تبرعات لدعم العائلات المهجرة، وجمع خلالها اثنين مليون دولار أمريكي لنقل عائلات من المخيمات إلى منازل سكنية.
وقال عاطف نعنوع، مدير ومؤسس "فريق ملهم التطوعي" عبر حسابه الرسمي أثناء البث الحي: "إن هذا البث كان تحد كبير بالنسبة للفريق لأسباب كثيرة، وقد قرروا القدوم إلى المخيم بعد مشاهدة فيديو لعجوز مسنة تشكو حالها الصعب وتستغيث لطلب العون وإخراجهم من هذا الوضع المأساوي".