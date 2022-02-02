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https://arabic.sputniknews.com/20220202/وزير-التعليم-المصري-يحسم-الجدل-بشأن-مد-إجازة-نصف-العام-1057645198.html
وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن مد إجازة نصف العام
وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن مد إجازة نصف العام
انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل في مصر، أنباء تزعم بأن وزارة التربية والتعليم قررت مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع لتنتهي يوم 26... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
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وردا على ما يتم تداوله بهذا الشأن، نفى وزير التعليم المصري طارق شوقي تلك الأنباء.ونشر وزير التعليم المصري عبر "فيسبوك" الصورة المتداولة والتي أرفقت بعنوان "الحكومة: 26 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام بعد قرار المد لمدة أسبوع".وعلق شوقي على الصورة، قائلا إن "تلك صورة لقرار إجازة نصف العام من العام الماضي".وتابع: "تم إعادة نشره لإثارة البلبلة ولا أساس له من الصحة".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجّه قبل بداية العام الدراسي باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا.كما أكدت وزارة الصحة المصرية أنه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة الخاصة به من دون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
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أخبار مصر الآن, مصر
وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن مد إجازة نصف العام
انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل في مصر، أنباء تزعم بأن وزارة التربية والتعليم قررت مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع لتنتهي يوم 26 فبراير/شباط، ما أحدث بلبلة بين أولياء الأمور.
وردا على ما يتم تداوله بهذا الشأن، نفى
وزير التعليم المصري طارق شوقي
تلك الأنباء.
ونشر وزير التعليم المصري عبر "فيسبوك" الصورة المتداولة والتي أرفقت بعنوان "الحكومة: 26 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام بعد قرار المد لمدة أسبوع".
وعلق شوقي على الصورة، قائلا إن "تلك صورة لقرار إجازة نصف العام من العام الماضي".
وتابع: "تم إعادة نشره لإثارة البلبلة ولا أساس له من الصحة".
كما أكد الوزير المصري أن الوزارة ملتزمة بالمواعيد المعلنة سابقا وفقا للخريطة الزمنية، حيث تبدأ إجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير وحتي 17 فبراير 2022.
وكان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
قد وجّه قبل بداية العام الدراسي باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا.
كما أكدت
وزارة الصحة المصرية
أنه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة الخاصة به من دون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".