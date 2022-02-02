تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/وزير-التعليم-المصري-يحسم-الجدل-بشأن-مد-إجازة-نصف-العام-1057645198.html
وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن مد إجازة نصف العام
وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن مد إجازة نصف العام
انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل في مصر، أنباء تزعم بأن وزارة التربية والتعليم قررت مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع لتنتهي يوم 26... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T10:02+0000
2022-02-02T10:02+0000
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104275/00/1042750094_0:197:2945:1853_1920x0_80_0_0_a5cac71ac230e7ac84ecccb51150b02e.jpg
وردا على ما يتم تداوله بهذا الشأن، نفى وزير التعليم المصري طارق شوقي تلك الأنباء.ونشر وزير التعليم المصري عبر "فيسبوك" الصورة المتداولة والتي أرفقت بعنوان "الحكومة: 26 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام بعد قرار المد لمدة أسبوع".وعلق شوقي على الصورة، قائلا إن "تلك صورة لقرار إجازة نصف العام من العام الماضي".وتابع: "تم إعادة نشره لإثارة البلبلة ولا أساس له من الصحة".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجّه قبل بداية العام الدراسي باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا.كما أكدت وزارة الصحة المصرية أنه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة الخاصة به من دون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104275/00/1042750094_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8d58cf1d544640671ea6d7d21d63e642.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, مصر

وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن مد إجازة نصف العام

10:02 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIطلبة في مدرسة مصرية
طلبة في مدرسة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل في مصر، أنباء تزعم بأن وزارة التربية والتعليم قررت مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع لتنتهي يوم 26 فبراير/شباط، ما أحدث بلبلة بين أولياء الأمور.
وردا على ما يتم تداوله بهذا الشأن، نفى وزير التعليم المصري طارق شوقي تلك الأنباء.
ونشر وزير التعليم المصري عبر "فيسبوك" الصورة المتداولة والتي أرفقت بعنوان "الحكومة: 26 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام بعد قرار المد لمدة أسبوع".
وعلق شوقي على الصورة، قائلا إن "تلك صورة لقرار إجازة نصف العام من العام الماضي".
وتابع: "تم إعادة نشره لإثارة البلبلة ولا أساس له من الصحة".
كما أكد الوزير المصري أن الوزارة ملتزمة بالمواعيد المعلنة سابقا وفقا للخريطة الزمنية، حيث تبدأ إجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير وحتي 17 فبراير 2022.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجّه قبل بداية العام الدراسي باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا.
كما أكدت وزارة الصحة المصرية أنه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة الخاصة به من دون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية