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https://arabic.sputniknews.com/20220202/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يصل-البحرين-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-1057659470.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها
وزير الدفاع الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها
وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T14:31+0000
2022-02-02T14:31+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن الهدف من الزيارة هو "إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ​​بين البلدين".ويدور الحديث عن أول اتفاقية أمنية يتم توقيعها بين إسرائيل ودولة عربية في الخليج.ويضم الوفد الإسرائيلي أيضا مدير عام وزارة الدفاع اللواء أمير إيشيل وقائد سلاح البحرية اللواء دافيد سلمى.ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الإسرائيلي غدا بوزير الدفاع البحريني والملك ورئيس الأركان، إضافة إلى زيارة الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البلاد.من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن طائرة غانتس مرت إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنا في المجال الجوي للمملكة.ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات منتصف سيتمبر/ أيلول 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الدفاع الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها

14:31 GMT 02.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / POOL
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وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن الهدف من الزيارة هو "إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ​​بين البلدين".
ويدور الحديث عن أول اتفاقية أمنية يتم توقيعها بين إسرائيل ودولة عربية في الخليج.
ويضم الوفد الإسرائيلي أيضا مدير عام وزارة الدفاع اللواء أمير إيشيل وقائد سلاح البحرية اللواء دافيد سلمى.
ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الإسرائيلي غدا بوزير الدفاع البحريني والملك ورئيس الأركان، إضافة إلى زيارة الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البلاد.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن طائرة غانتس مرت إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنا في المجال الجوي للمملكة.
ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات منتصف سيتمبر/ أيلول 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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