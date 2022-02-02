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وزير الطاقة الكويتي: الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا
وزير الطاقة الكويتي: الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا
قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، محمد الفارس، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T15:21+0000
2022-02-02T15:21+0000
أخبار الكويت اليوم
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وأضاف الوزير الكويتي، أن تعافي الطلب على النفط جاء في ظل الأجواء الحالية الإيجابية، ووسط تحسن مؤشرات الاتصاد العالمي واستمرار حركة السحوبات من المخزونات النفطية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وأضاف الفارس، أن هناك "محاذير تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق في ظل المتحورات الجديدة لجائحة كورونا، وتأثير ارتفاع نسب التضخم".وتوقع وزير النفط الكويتي، أن "تأثيرات متحور أوميكرون، قد تكون طفيفة، وذلك في ظل التوسع في توزيع اللقاحات".وأشار الفارس إلى أن "أوبك تعمل بمسؤولية في اتخاذ قراراتها بصورة جماعية توافقية، ليصب في مصلحة جميع الأطراف وتضمن نمو االقتصاد العالمي وتوازن أسواق النفط".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/وكالة-الكويت-تمدد-عقود-توريد-نفط-لشركات-تكرير-هندية-حتى-مارس-1054358076.html
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أخبار الكويت اليوم

وزير الطاقة الكويتي: الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا

15:21 GMT 02.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYجنوح بسيط لسفينة في مجرى قناة السويس، السفينة بعد عبورها قناة السويس، الإسماعيلية، مصر 6 أبريل 2021
جنوح بسيط لسفينة في مجرى قناة السويس، السفينة بعد عبورها قناة السويس، الإسماعيلية، مصر 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، محمد الفارس، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا.
وأضاف الوزير الكويتي، أن تعافي الطلب على النفط جاء في ظل الأجواء الحالية الإيجابية، ووسط تحسن مؤشرات الاتصاد العالمي واستمرار حركة السحوبات من المخزونات النفطية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
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وأضاف الفارس، أن هناك "محاذير تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق في ظل المتحورات الجديدة لجائحة كورونا، وتأثير ارتفاع نسب التضخم".
وتوقع وزير النفط الكويتي، أن "تأثيرات متحور أوميكرون، قد تكون طفيفة، وذلك في ظل التوسع في توزيع اللقاحات".
وأشار الفارس إلى أن "أوبك تعمل بمسؤولية في اتخاذ قراراتها بصورة جماعية توافقية، ليصب في مصلحة جميع الأطراف وتضمن نمو االقتصاد العالمي وتوازن أسواق النفط".
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