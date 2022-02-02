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https://arabic.sputniknews.com/20220202/وزير-المالية-السوداني-الربط-الكهربائي-مع-مصر-وإثيوبيا-يحتاج-700-مليون-دولار--1057673561.html
وزير المالية السوداني: الربط الكهربائي مع مصر وإثيوبيا يحتاج 700 مليون دولار
وزير المالية السوداني: الربط الكهربائي مع مصر وإثيوبيا يحتاج 700 مليون دولار
كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، تكلفة مشروعات الربط الكهربائي بين بلاده ومصر وإثيوبيا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T19:38+0000
2022-02-02T19:38+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. قال الوزير السوداني في مقابلة مع "سبوتنيك": "هذه مشروعات كبيرة تحتاج لتمويل كبير لعمل خطوط نقل ومحولات، قد تحتاج لـ 700 مليون دولار أو أكثر".وأشار إبراهيم إلى أن بلاده تحصل من إثيوبيا على 130 ميغاوات بينما تحصل من مصر على 70 ميغاوات.ورأى أن هناك حاجة "للتعجيل بعمل الخطوط الناقلة لخفض التكلفة."وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن أديس أبابا لديها استعداد لمد الخطروم بكمية "حتى 1000 ميغاوات" إلا أنه أشار إلى أن البنية التحتية الناقلة للكهرباء للشبكة القومية "مكلفة جدا".وعن تكلفة البنية التحتية، قال الوزير إبراهيم إن مسؤولي السودان أجروا محادثات مع البنك الدولي لتحمل تكلفة البنية التحتية، إلا أنه علق بأن "الاعتماد على الخارج عموما سياسيا قصة غير مريحة، لذلك الاعتماد الأساسي يكون دائما على الداخل في إنتاج الكهرباء".وذكر أنه "لا مشكلة في الاعتماد على مصر أو إثيوبيا إذا كانت العلاقات جيدة، لكن إذا العلاقات ساءت يمكن أن ينقطع هذا الاعتماد، لذلك الاعتماد الأساسي يجب أن يكون على كهرباء داخلية".وكشف السودان في آب/ أغسطس، عن إجراء محادثات مع إثيوبيا لشراء 1000 ميغاوات من الكهرباء في إطار خطة إثيوبيا الربط الشبكي المخطط له مع دول القرن الإفريقي.وانطلق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى بالخط الكهربائي المصري للسودان بقدرة 80 ميغاوات منذ ما يقرب من عامين.وترى مصر أن خط الكهرباء مع السودان سيسمح بالربط مع باقي الدول بأفريقيا في نقل الكهرباء، وتتوقع مصر تشغيل خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميغاوات في تشرين الأول/أكتوبر 2022.وفي آب/أغسطس، أوضح وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد أن إمداد السودان بالكهرباء من مصر وإثيوبيا مستمر منذ مدة وجاري حتى الآن، وأن إمداد إثيوبيا جزء أساس َمن الإمداد اليومي ويمثل حوالي 10 بالمئة منه، وفقا لوكالة أنباء السودان الرسمية.
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أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار إثيوبيا

وزير المالية السوداني: الربط الكهربائي مع مصر وإثيوبيا يحتاج 700 مليون دولار

19:38 GMT 02.02.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، تكلفة مشروعات الربط الكهربائي بين بلاده ومصر وإثيوبيا.
الخرطوم - سبوتنيك. قال الوزير السوداني في مقابلة مع "سبوتنيك": "هذه مشروعات كبيرة تحتاج لتمويل كبير لعمل خطوط نقل ومحولات، قد تحتاج لـ 700 مليون دولار أو أكثر".
مطار الخرطوم الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
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وأشار إبراهيم إلى أن بلاده تحصل من إثيوبيا على 130 ميغاوات بينما تحصل من مصر على 70 ميغاوات.
ورأى أن هناك حاجة "للتعجيل بعمل الخطوط الناقلة لخفض التكلفة."
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن أديس أبابا لديها استعداد لمد الخطروم بكمية "حتى 1000 ميغاوات" إلا أنه أشار إلى أن البنية التحتية الناقلة للكهرباء للشبكة القومية "مكلفة جدا".
وعن تكلفة البنية التحتية، قال الوزير إبراهيم إن مسؤولي السودان أجروا محادثات مع البنك الدولي لتحمل تكلفة البنية التحتية، إلا أنه علق بأن "الاعتماد على الخارج عموما سياسيا قصة غير مريحة، لذلك الاعتماد الأساسي يكون دائما على الداخل في إنتاج الكهرباء".
وذكر أنه "لا مشكلة في الاعتماد على مصر أو إثيوبيا إذا كانت العلاقات جيدة، لكن إذا العلاقات ساءت يمكن أن ينقطع هذا الاعتماد، لذلك الاعتماد الأساسي يجب أن يكون على كهرباء داخلية".
وكشف السودان في آب/ أغسطس، عن إجراء محادثات مع إثيوبيا لشراء 1000 ميغاوات من الكهرباء في إطار خطة إثيوبيا الربط الشبكي المخطط له مع دول القرن الإفريقي.
وانطلق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى بالخط الكهربائي المصري للسودان بقدرة 80 ميغاوات منذ ما يقرب من عامين.
وترى مصر أن خط الكهرباء مع السودان سيسمح بالربط مع باقي الدول بأفريقيا في نقل الكهرباء، وتتوقع مصر تشغيل خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميغاوات في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وفي آب/أغسطس، أوضح وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد أن إمداد السودان بالكهرباء من مصر وإثيوبيا مستمر منذ مدة وجاري حتى الآن، وأن إمداد إثيوبيا جزء أساس َمن الإمداد اليومي ويمثل حوالي 10 بالمئة منه، وفقا لوكالة أنباء السودان الرسمية.
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