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https://arabic.sputniknews.com/20220202/وزير-المالية-المصري-يزف-بشرى-سارة-للمواطنين-1057666607.html
وزير المالية المصري يزف بشرى سارة للمواطنين
وزير المالية المصري يزف بشرى سارة للمواطنين
زفّ وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، بشرى سارة للمواطنين. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T16:42+0000
2022-02-02T16:42+0000
2022-02-02T16:42+0000
أخبار مصر الآن
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وقال معيط: "إننا نتطلع في الموازنة الجديدة لخفض الدين وتحسين مستوى المعيشة"، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.وأوضح وزير المالية، في حديثه بمؤتمر صحفي، أن "تقرير موديز عن أداء الاقتصاد المصري أكد استقرار النظرة المستقبلية".وأشار الوزير المصري إلى "انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية خطوة مهمة".يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد ناقس، أمس الثلاثاء خلال اجتماع مع عدد من الوزراء، برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022.وقال مدبولي "نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري".
https://arabic.sputniknews.com/20211026/وزير-المالية-المصري-يدلل-على-صلابة-اقتصاد-بلاده-بتصنيف-ستاندرد-آند-بورز-1050539946.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
وزير المالية المصري يزف بشرى سارة للمواطنين
زفّ وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، بشرى سارة للمواطنين.
وقال معيط: "إننا نتطلع في الموازنة الجديدة لخفض الدين وتحسين مستوى المعيشة"، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.
26 أكتوبر 2021, 12:53 GMT
وأوضح وزير المالية، في حديثه بمؤتمر صحفي، أن "تقرير موديز عن أداء
الاقتصاد المصري
أكد استقرار النظرة المستقبلية".
وأشار الوزير المصري إلى "انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية خطوة مهمة".
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد ناقس، أمس الثلاثاء خلال اجتماع مع عدد من الوزراء، برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022.
وقال مدبولي "نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري".