https://arabic.sputniknews.com/20220202/وسائل-إعلام-كورية-جنوبية-تكشف-سر-خسارة-كيم-جونغ-أون-للوزن-1057648230.html

وسائل إعلام كورية جنوبية تكشف سر خسارة كيم جونغ أون للوزن

وسائل إعلام كورية جنوبية تكشف سر خسارة كيم جونغ أون للوزن

يبدو أن الصحفيين الكوريين الجنوبيين قد توصلوا إلى إجابة عن السؤال حول كيفية تمكن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من إنقاص وزنه بسرعة. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T11:27+0000

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2022-02-02T11:27+0000

العالم

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وفقًا لمحللي سيئول، يكمن السر في شغف كيم بركوب الخيل، والذي تميز فيه زعيم كوريا الشمالية إلى حد كبير.يذكر أنه في السنوات الأولى من حكمه، اكتسب كيم جونغ أون وزنًا كبيرًا، وبعد ذلك، منذ حوالي العام الماضي، بدأ فجأة في فقدان الوزن بشكل ملحوظ، بحسب ما ذكر موقع " rg".وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية، فقد اكتسب كيم وزنًا يصل إلى 140 كيلوغرامًا، ثم انخفض بنحو 20-30 كيلوغرامًا في غضون بضعة أشهر.في كل مرة تقريبًا في الصور ومقاطع الفيديو الأخيرة من الأحداث العامة مع كيم، كان من الواضح أنه فقد الكثير من وزنه، وتكهن البعض أن كيم عانى من مرض خطير، لكن وكالة المخابرات الوطنية لجمهورية كوريا (NRK) ذكرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أن كيم يتمتع بصحة جيدة ومن المحتمل أنه يتبع نظامًا غذائيًا.تم توفير مفتاح حل اللغز من خلال برنامج "2021 عام الانتصارات العظيمة" الذي تم عرضه مؤخرًا على التلفزيون المركزي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والذي تحدث عن الإنجازات الرئيسية لزعيم كوريا الشمالية في العام الماضي.لاحظ الخبراء أن كيم أظهر مهارات جيدة جدًا كان واثقًا جدًا عندما كان الحصان يركض بسرعة عالية. هذه المهارة، كما لوحظ في كوريا الجنوبية "من الواضح أنها لم تتحقق في يوم أو يومين من التدريب"، مما يشير إلى أن كيم كان يمارس منذ فترة طويلة ركوب الخيل. ومن هنا خلص إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الوزن هو النشاط البدني في سياق رياضات الفروسية.

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