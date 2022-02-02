https://arabic.sputniknews.com/20220202/يوم-الأحد-ملكة-بريطانيا-تجتاز-عتبة-الـ-70-عاما-متربعة-على-العرش-1057660180.html

يوم الأحد... ملكة بريطانيا تجتاز عتبة الـ 70 عاما متربعة على العرش

يوم الأحد... ملكة بريطانيا تجتاز عتبة الـ 70 عاما متربعة على العرش

بحلول يوم الأحد المقبل، تجتاز الملكة اليزابيث الثانية عتبة الـ 70 عاما على اعتلائها عرش بريطانيا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T14:49+0000

2022-02-02T14:49+0000

2022-02-02T14:49+0000

بريطانيا

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الملكة التي أصبح ظهورها العلني نادرا منذ إصابتها بوعكة صحية في تشرين الأول/ أكتوبر، هي أول ملك أو ملكة يبق على العرش لمثل هذه الفترة، بحسب "فرانس برس".وفي 6 شباط/ فبراير من كل عام تحتفل ملكة بريطانيا في قصر ساندرينغهام، باعتلائها العرش.وتولت الملكة عرش بريطانيا في عام 1952 عندما كانت في الـ 25 من عمرها، إلا أن هذا التاريخ يحمل مرارة لها أيضا لأنه يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن عمر 56 عاما، الذي كانت شديدة التعلق به.وعلى الرغم من هذه العقود التي مرت عليها وهي على العرش إلا أن الملكة البالغة من العمر 95 عاما لا تزال تحظى بشعبية كبرى بعد حياة مكرسة بالكامل للعرش.وفي 23 كانون الثاني/يناير توجهت الملكة إلى ساندرينغهام الواقع على مسافة ثلاث ساعات شمال لندن.وتقضي الملكة هناك عادة شهرين في فترة الأعياد لكنها أجلت مغادرتها هذا العام بسبب متحور أوميكرون التي كانت منتشرة كثيرا في لندن في كانون الأول/ديسمبر. ستبقى هناك لعدة أسابيع.ولم يسبق الملكة اليزابيث الثانية في تجاوز عتبة السبعين عاما على العرش في التاريخ، سوى عاهلين فقط هما: لويس الرابع عشر ملك فرنسا الذي حكم 72 عاما و110 أيام من 1643 الى 1715 وملك تايلاند بوميبول ادوليادج (70 عاما و126 يوما من 1945 إلى 2016.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/صحيفة-رئيس-وزراء-بريطانيا-حضر-حفلا-خلال-إجراءات-العزل-في-يناير-2021-1057618399.html

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