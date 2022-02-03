أردوغان للمجلس الأوروبي: تركيا لن تحترم من لا يحترمون محاكمها

وحسب تصريحات نقلتها رويترز فإن رد أردوغان جاء بعد بيان للمحكمة الأوروبية بخصوص المعارض التركي المسجون في أنقرة عثمان كافالا.وقال أردوغان: "ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا".وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد قضت منذ أكثر من عامين بوجوب الإفراج عن كافالا على الفور، وقالت إن اعتقاله أدى إلى إسكاته، لكن تركيا لم تنفذ الحكم.وتعد الإحالة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخطوة التالية في "إجراءات الانتهاك" التي يمكن أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في مجلس أوروبا، الذي تعد تركيا عضوًا مؤسسًا فيه.وقالت في بيان "وجدت اللجنة أنه بفشلها في ضمان الإفراج الفوري عن السيد كافالا، ترفض تركيا الالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في قضيته".وكان كافالا قد بريء في عام 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات عام 2013 على مستوى البلاد، لكنه وبعد ساعات من حصوله على البراءة، أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري المتعلق بمحاولة الانقلاب عام 2016.وقضت تلك المحكمة في وقت لاحق بالإفراج عنه بهذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، وهي خطوة قال النقاد إنها تهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال أردوغان: "ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا".
وأضاف متهكما: "لمن لا يظهرون هذا الاحترام: اعذرونا، لكننا لن نحترمهم أيضًا".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد قضت منذ أكثر من عامين بوجوب الإفراج عن كافالا على الفور، وقالت إن اعتقاله أدى إلى إسكاته، لكن تركيا لم تنفذ الحكم.
وقال المجلس الأوروبي في بيان اليوم الخميس إن لجنته أحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت تركيا قد أخفقت في الوفاء بالتزامها بتنفيذ حكم المحكمة بما يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتعد الإحالة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخطوة التالية في "إجراءات الانتهاك" التي يمكن أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في مجلس أوروبا، الذي تعد تركيا عضوًا مؤسسًا فيه.
وقالت في بيان "وجدت اللجنة أنه بفشلها في ضمان الإفراج الفوري عن السيد كافالا، ترفض تركيا الالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في قضيته".
وقالت وزارة الخارجية يوم الأربعاء إن تركيا نفذت حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن كافالا اعتقل لإجراء قضائي مختلف.
وكان كافالا قد بريء في عام 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات عام 2013 على مستوى البلاد، لكنه وبعد ساعات من حصوله على البراءة، أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري المتعلق بمحاولة الانقلاب عام 2016.
وقضت تلك المحكمة في وقت لاحق بالإفراج عنه بهذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، وهي خطوة قال النقاد إنها تهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.