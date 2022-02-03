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أردوغان وزيلينسكي يجريان مباحثات ثنائية في كييف
أردوغان وزيلينسكي يجريان مباحثات ثنائية في كييف
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى كييف كان في استقباله خلالها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T13:27+0000
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ذكرت ذلك الرئاسة التركية، في بيان على موقعها الرسمي، أوضحت فيه أن أردوغان وصل كييف، اليوم الخميس، حيث تم استقباله بقصر مارينسكي.وجرى الاستقبال بحضور أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي وأولينا زيلينسكي، قرينة الرئيس الأوكراني.ولفت البيان إلى أن أردوغان وزيلينسكي عقدا اجتماعا ثنائيا لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أمس الأربعاء، إنه من المرجح توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، خلال زيارة أردوغان إلى كييف.وقال أردوغان، قبيل مغادرته إلى كييف لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره أنه سيزور تركيا بعد زيارته للصين.ولفت أردوغان إلى أنه ربما يتم الحديث عن التطورات في الآونة الأخيرة والتطورات السلبية التي نراها حاليا في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/أردوغان-بوتين-أبلغنا-أنه-سيزور-تركيا-عقب-زيارته-إلى-الصين-1057746820.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم

أردوغان وزيلينسكي يجريان مباحثات ثنائية في كييف

13:27 GMT 03.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . POOL
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بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى كييف كان في استقباله خلالها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ذكرت ذلك الرئاسة التركية، في بيان على موقعها الرسمي، أوضحت فيه أن أردوغان وصل كييف، اليوم الخميس، حيث تم استقباله بقصر مارينسكي.
وجرى الاستقبال بحضور أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي وأولينا زيلينسكي، قرينة الرئيس الأوكراني.
ولفت البيان إلى أن أردوغان وزيلينسكي عقدا اجتماعا ثنائيا لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أمس الأربعاء، إنه من المرجح توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، خلال زيارة أردوغان إلى كييف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
أردوغان: بوتين أبلغنا أنه سيزور تركيا عقب زيارته إلى الصين
08:18 GMT
وقال أردوغان، قبيل مغادرته إلى كييف لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره أنه سيزور تركيا بعد زيارته للصين.
ولفت أردوغان إلى أنه ربما يتم الحديث عن التطورات في الآونة الأخيرة والتطورات السلبية التي نراها حاليا في المنطقة.
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