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https://arabic.sputniknews.com/20220203/أسرار-الرغبة-الشديدة-في-تناول-الحلويات-تكشفها-طبيبة-مختصة-1057872135.html
أسرار الرغبة الشديدة في تناول الحلويات تكشفها طبيبة مختصة
أسرار الرغبة الشديدة في تناول الحلويات تكشفها طبيبة مختصة
قالت الاختصاصية النفسية ناتالي داماسكايا، اليوم الخميس، إن الرغبة في تناول الحلويات ظاهرة طبيعية ومفهومة، ولكنها ليست مفيدة، وهناك أسباب نفسية لتناول الحلويات. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T16:07+0000
2022-02-03T16:07+0000
العالم
دراسات
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وبحسب جريدة "إيزفيستيا" الروسية، أوضحت المختصة أنه إذا أصيب طفل يقل عمره عن عام ونصف بصدمة نفسية، فسيبدأ في تخفيف التوتر بالفعل في مرحلة البلوغ بمساعدة استهلاك الطعام، في الوقت نفسه، وفقا لـ داماسكايا، عندما يكون الشخص متوترا، يمكن ملاحظة اختلافات محددة كعض الشفاه.وأشارت داماسكايا إلى أنه من وجهة نظر فسيولوجية، فإن السكر هو أسرع طريقة لملء الجسم بالطاقة، وهو الذي يسمح لك بخلق الوهم الذي يزعم أن الشخص لديه زيادة في القوة ويتم إنتاج هرمونات السعادة كالدوبامين والسيروتونين.وعزت أيضا عدم القدرة على إظهار حب الذات والوحدة إلى النسخة الحديثة من أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، حيث بالنسبة لكثير من الناس، يحل الطعام وخاصة الحلويات محل اللحظات النفسية المهمة مثل بناء علاقات صادقة مع نفسك وأحبائك وزملائك.وكانت قد أشارت اختصاصية التغذية آنا ميليخينا، في وقت سابق، إلى أن الكثير من الناس يتخلون عن السكر من أجل إنقاص الوزن، وأضافت أن الشخص في هذه الحالة قد يبدأ في الشعور بفقدان طاقته، لأن الأطعمة السكرية كانت مصدرا للكربوهيدرات بالنسبة له.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/أثار-مذهلة-للجسم-بعد-الابتعاد-عن-الحلويات-لمدة-شهر-1055089195.html
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العالم, دراسات

أسرار الرغبة الشديدة في تناول الحلويات تكشفها طبيبة مختصة

16:07 GMT 03.02.2022
© Photo / pixabay/Pexelsمشروب القهوة مع الحلويات
مشروب القهوة مع الحلويات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Photo / pixabay/Pexels
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قالت الاختصاصية النفسية ناتالي داماسكايا، اليوم الخميس، إن الرغبة في تناول الحلويات ظاهرة طبيعية ومفهومة، ولكنها ليست مفيدة، وهناك أسباب نفسية لتناول الحلويات.
وبحسب جريدة "إيزفيستيا" الروسية، أوضحت المختصة أنه إذا أصيب طفل يقل عمره عن عام ونصف بصدمة نفسية، فسيبدأ في تخفيف التوتر بالفعل في مرحلة البلوغ بمساعدة استهلاك الطعام، في الوقت نفسه، وفقا لـ داماسكايا، عندما يكون الشخص متوترا، يمكن ملاحظة اختلافات محددة كعض الشفاه.
وأشارت داماسكايا إلى أنه من وجهة نظر فسيولوجية، فإن السكر هو أسرع طريقة لملء الجسم بالطاقة، وهو الذي يسمح لك بخلق الوهم الذي يزعم أن الشخص لديه زيادة في القوة ويتم إنتاج هرمونات السعادة كالدوبامين والسيروتونين.
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وعزت أيضا عدم القدرة على إظهار حب الذات والوحدة إلى النسخة الحديثة من أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، حيث بالنسبة لكثير من الناس، يحل الطعام وخاصة الحلويات محل اللحظات النفسية المهمة مثل بناء علاقات صادقة مع نفسك وأحبائك وزملائك.
وكانت قد أشارت اختصاصية التغذية آنا ميليخينا، في وقت سابق، إلى أن الكثير من الناس يتخلون عن السكر من أجل إنقاص الوزن، وأضافت أن الشخص في هذه الحالة قد يبدأ في الشعور بفقدان طاقته، لأن الأطعمة السكرية كانت مصدرا للكربوهيدرات بالنسبة له.
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