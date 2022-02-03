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https://arabic.sputniknews.com/20220203/أنصار-الله-تبارك-هجوما-جويا-تبناه-فصيل-عراقي-ضد-الإمارات-1057883882.html
"أنصار الله" تبارك هجوما جويا تبناه فصيل عراقي ضد الإمارات
"أنصار الله" تبارك هجوما جويا تبناه فصيل عراقي ضد الإمارات
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مباركتها للهجوم الجوي الذي شنه فصيل عراقي، أمس الأربعاء، ضد الإمارات العربية المتحدة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T20:40+0000
2022-02-03T20:40+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر "تويتر": "‏نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق- أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء".وتبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.في حين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء أمس الأربعاء، عن "اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، مؤكدة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".وخلال الشهر الماضي، تبنت "أنصار الله"، تنفيذ ثلاث عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، آخرها يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت الجماعة في بيان عسكري للمتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، "تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة تضمنت ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ (ذوالفقار الباليستية)، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات (صماد3)".وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية أسمتها "إعصار اليمن" استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبوظبي وعدداً من المواقع والمشآت الإماراتية "الهامة" و"الحساسة" بـ 5 صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، قالت إنها "حققت أهدافها بنجاح".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الصدر-يصدر-بيانا-شديد-اللهجة-بعد-إعلان-جماعة-عراقية-مسئوليتها-عن-الهجوم-بطائرات-مسيرة-على-الإمارات-1057849390.html
https://arabic.sputniknews.com/20220203/ليس-أنصار-الله-فصيل-في-دولة-عربية-يتبنى-الهجوم-بطائرات-مسيرة-على-الإمارات-1057681724.html
https://arabic.sputniknews.com/20220127/الطائرات-المسيرة-استراتيجية-أنصار-الله-الرخيصة-لتهديد-السعودية-والإمارات-1057291010.html
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العالم العربي

"أنصار الله" تبارك هجوما جويا تبناه فصيل عراقي ضد الإمارات

20:40 GMT 03.02.2022
© REUTERS / REUTERS TVيحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن
يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / REUTERS TV
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مباركتها للهجوم الجوي الذي شنه فصيل عراقي، أمس الأربعاء، ضد الإمارات العربية المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر "تويتر": "‏نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق- أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء".

"نشكر لهم هذا الموقف المشرّف والمسؤول والمتضامن مع شعبنا العزيز ضد العدو الإماراتي العميل".

يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن - سبوتنيك عربي
العميد يحيى سريع
المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
الصدر يصدر بيانا شديد اللهجة بعد إعلان جماعة عراقية مسئوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على الإمارات
13:08 GMT
وتبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.

"سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق"، مهددا بأن "الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما".

تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي
في حين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء أمس الأربعاء، عن "اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، مؤكدة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
ليس "أنصار الله"... فصيل في دولة عربية يتبنى الهجوم بطائرات مسيرة على الإمارات
06:27 GMT
وخلال الشهر الماضي، تبنت "أنصار الله"، تنفيذ ثلاث عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، آخرها يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت الجماعة في بيان عسكري للمتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، "تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة تضمنت ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ (ذوالفقار الباليستية)، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات (صماد3)".

سبقت ذلك، يوم الاثنين قبل الماضي، تبني "أنصار الله" تنفيذ عملية "إعصار اليمن الثانية"، قالت إنها شملت "استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في أبوظبي، بعدد كبير من صواريخ ذو الفقار الباليستية، وقصف مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع (صماد3)".

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية أسمتها "إعصار اليمن" استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبوظبي وعدداً من المواقع والمشآت الإماراتية "الهامة" و"الحساسة" بـ 5 صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، قالت إنها "حققت أهدافها بنجاح".
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
الطائرات المسيرة... استراتيجية "أنصار الله" الرخيصة لتهديد السعودية والإمارات
27 يناير, 16:54 GMT
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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