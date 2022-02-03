https://arabic.sputniknews.com/20220203/أنصار-الله-تبارك-هجوما-جويا-تبناه-فصيل-عراقي-ضد-الإمارات-1057883882.html

"أنصار الله" تبارك هجوما جويا تبناه فصيل عراقي ضد الإمارات

"أنصار الله" تبارك هجوما جويا تبناه فصيل عراقي ضد الإمارات

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مباركتها للهجوم الجوي الذي شنه فصيل عراقي، أمس الأربعاء، ضد الإمارات العربية المتحدة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T20:40+0000

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2022-02-03T20:40+0000

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر "تويتر": "‏نبارك العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق- أبناء الجزيرة العربية ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء".وتبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.في حين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء أمس الأربعاء، عن "اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان"، مؤكدة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".وخلال الشهر الماضي، تبنت "أنصار الله"، تنفيذ ثلاث عمليات هجومية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات، آخرها يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت الجماعة في بيان عسكري للمتحدث باسم قواتها، العميد يحيى سريع، "تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة تضمنت ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ (ذوالفقار الباليستية)، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات (صماد3)".وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية أسمتها "إعصار اليمن" استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبوظبي وعدداً من المواقع والمشآت الإماراتية "الهامة" و"الحساسة" بـ 5 صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، قالت إنها "حققت أهدافها بنجاح".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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