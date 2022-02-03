"أنصار الله" تدعو الإمارات للاستعداد لـ"ضربة عسكرية ثالثة"

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "قصف الإمارات جاء ردا على تجاهلها للتحذيرات وتراجعها عن قرار انسحابها من المشاركة في العدوان على اليمن وتماديها في الجرائم"، على حد قوله.وأضاف السامعي، "على دويلة الإمارات الاستعداد لضربة عسكرية ثالثة في حال استمرارها في في دعم الميليشيات في المحافظات اليمنية والتدخل في الشأن اليمني بشكل عام"، متابعا: أن "الإمارات سحبت جزءا كبيرا من قواتها ومرتزقتها قبل سنوات لكنها عادت لسابق عهدها لمشاركة العدوان ودعم المليشيات".ونفى أن "تكون القوات المدعومة إماراتيا قد أعادت تموضعها في شبوة"، مؤكدا أن "ما جرى انسحاب من تلك المناطق بعد الضربة العسكرية الثانية للإمارات، وأن صنعاء ماضية في استعادة محافظة مأرب وكامل التراب اليمني".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضربت أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.
دعا المجلس السياسي الأعلى في اليمن، التابع لجماعة أنصار الله، دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستعداد لضربة عسكرية ثالثة.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "قصف الإمارات جاء ردا على تجاهلها للتحذيرات وتراجعها عن قرار انسحابها من المشاركة في العدوان على اليمن وتماديها في الجرائم"، على حد قوله.
وأضاف السامعي، "على دويلة الإمارات الاستعداد لضربة عسكرية ثالثة في حال استمرارها في في دعم الميليشيات في المحافظات اليمنية والتدخل في الشأن اليمني بشكل عام"، متابعا: أن "الإمارات سحبت جزءا كبيرا من قواتها ومرتزقتها قبل سنوات لكنها عادت لسابق عهدها لمشاركة العدوان ودعم المليشيات".
ونفى أن "تكون القوات المدعومة إماراتيا قد أعادت تموضعها في شبوة"، مؤكدا أن "ما جرى انسحاب من تلك المناطق بعد الضربة العسكرية الثانية للإمارات، وأن صنعاء ماضية في استعادة محافظة مأرب وكامل التراب اليمني".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضربت أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.