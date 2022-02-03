أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية في مصر على أزمة محمد صبحي وتركي آل الشيخ

وقال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، في تصريحات صحفية، إن "موقف نقابة المهن التمثيلية تجاه تلك الأزمة سيتحدد بعد اجتماع المجلس في أقرب وقت".وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.ونفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.