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البحرين تصدر بيانا يدين إطلاق طائرات مسيرة باتجاه الإمارات
البحرين تصدر بيانا يدين إطلاق طائرات مسيرة باتجاه الإمارات
أعربت مملكة البحرين، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه دولة الإمارات. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T08:27+0000
2022-02-03T08:30+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها: إن "دولة البحرين تدين وتستنكر بشدة إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني".وأشادت بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي اعترضت الطائرات ودمرتها بعيدًا عن المناطق السكنية، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها الإمارات ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت مساء أمس الأربعاء، إنها اعترضت ودمرت 3 طائرات دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر اليوم نفسه.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"، مضيفة أنه تم تدمير الطائرات المذكورة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.وتبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.وقال التنظيم، في بيان له، إنه "سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق"، مهددا بأن "الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

البحرين تصدر بيانا يدين إطلاق طائرات مسيرة باتجاه الإمارات

08:27 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 03.02.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات مسيرة
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعربت مملكة البحرين، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه دولة الإمارات.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها: إن "دولة البحرين تدين وتستنكر بشدة إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني".
وأشادت بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي اعترضت الطائرات ودمرتها بعيدًا عن المناطق السكنية، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها الإمارات ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت مساء أمس الأربعاء، إنها اعترضت ودمرت 3 طائرات دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر اليوم نفسه.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"، مضيفة أنه تم تدمير الطائرات المذكورة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
وتبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.
وقال التنظيم، في بيان له، إنه "سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق"، مهددا بأن "الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما".
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