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https://arabic.sputniknews.com/20220203/إجراء-جديد-من-الأهلي-بشأن-إصابة-بدر-بانون-في-القلب-1057870373.html
إجراء جديد من الأهلي بشأن إصابة بدر بانون في القلب
إجراء جديد من الأهلي بشأن إصابة بدر بانون في القلب
أعلن مسؤولو النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، إجراء جديد بشأن اللاعب المغربي بدر بانون. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:35+0000
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وقال مسؤولو النادي، إنهم قرروا خضوع بانون، لفحوصات طبية شاملة، وذلك خلال تواجده في معسكر القلعة الحمراء بالإمارات، بحسب موقع "المصري اليوم".ويخضع بدر بانون، لفحوصات شاملة على القلب، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفحوصات التي كان قد خضع لها مع منتخب المغرب.ويحاول النادي الأهلي تجهيز بدر بانون، حتى يمكنه المشاركة مع الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا وتأثيرها على عضلة القلب.وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في مباراته الأولى، السبت المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/لاعب-الأهلي-المصري-بدر-بانون-يخرج-عن-صمته-بعد-شائعات-مرضه-بالقلب-1056221391.html
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إجراء جديد من الأهلي بشأن إصابة بدر بانون في القلب تابعنا عبر
أعلن مسؤولو النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، إجراء جديد بشأن اللاعب المغربي بدر بانون.
وقال مسؤولو النادي، إنهم قرروا خضوع بانون، لفحوصات طبية شاملة، وذلك خلال تواجده في معسكر القلعة الحمراء بالإمارات، بحسب موقع "المصري اليوم".
ويخضع بدر بانون، لفحوصات شاملة على القلب، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفحوصات التي كان قد خضع لها مع منتخب المغرب.
ويحاول النادي الأهلي تجهيز بدر بانون، حتى يمكنه المشاركة مع الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا وتأثيرها على عضلة القلب.
وتنطلق
بطولة كأس العالم للأندية
خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في مباراته الأولى، السبت المقبل.