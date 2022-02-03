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إجراء جديد من الأهلي بشأن إصابة بدر بانون في القلب
إجراء جديد من الأهلي بشأن إصابة بدر بانون في القلب
أعلن مسؤولو النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، إجراء جديد بشأن اللاعب المغربي بدر بانون. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:35+0000
2022-02-03T15:35+0000
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وقال مسؤولو النادي، إنهم قرروا خضوع بانون، لفحوصات طبية شاملة، وذلك خلال تواجده في معسكر القلعة الحمراء بالإمارات، بحسب موقع "المصري اليوم".ويخضع بدر بانون، لفحوصات شاملة على القلب، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفحوصات التي كان قد خضع لها مع منتخب المغرب.ويحاول النادي الأهلي تجهيز بدر بانون، حتى يمكنه المشاركة مع الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا وتأثيرها على عضلة القلب.وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في مباراته الأولى، السبت المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/لاعب-الأهلي-المصري-بدر-بانون-يخرج-عن-صمته-بعد-شائعات-مرضه-بالقلب-1056221391.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار مصر الآن

إجراء جديد من الأهلي بشأن إصابة بدر بانون في القلب

15:35 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / -
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أعلن مسؤولو النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، إجراء جديد بشأن اللاعب المغربي بدر بانون.
وقال مسؤولو النادي، إنهم قرروا خضوع بانون، لفحوصات طبية شاملة، وذلك خلال تواجده في معسكر القلعة الحمراء بالإمارات، بحسب موقع "المصري اليوم".
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
لاعب الأهلي المصري بدر بانون يخرج عن صمته بعد شائعات مرضه بالقلب
15 يناير, 09:05 GMT
ويخضع بدر بانون، لفحوصات شاملة على القلب، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفحوصات التي كان قد خضع لها مع منتخب المغرب.
ويحاول النادي الأهلي تجهيز بدر بانون، حتى يمكنه المشاركة مع الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا وتأثيرها على عضلة القلب.
وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في مباراته الأولى، السبت المقبل.
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