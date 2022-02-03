https://arabic.sputniknews.com/20220203/إجراء-جديد-من-الأهلي-بشأن-إصابة-بدر-بانون-في-القلب-1057870373.html

إجراء جديد من الأهلي بشأن إصابة بدر بانون في القلب

إجراء جديد من الأهلي بشأن إصابة بدر بانون في القلب

أعلن مسؤولو النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، إجراء جديد بشأن اللاعب المغربي بدر بانون. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T15:35+0000

2022-02-03T15:35+0000

2022-02-03T15:35+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1049600574_0:0:1782:1003_1920x0_80_0_0_958b559d6742b9dffe51f2d36ad6f6f7.jpg

وقال مسؤولو النادي، إنهم قرروا خضوع بانون، لفحوصات طبية شاملة، وذلك خلال تواجده في معسكر القلعة الحمراء بالإمارات، بحسب موقع "المصري اليوم".ويخضع بدر بانون، لفحوصات شاملة على القلب، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفحوصات التي كان قد خضع لها مع منتخب المغرب.ويحاول النادي الأهلي تجهيز بدر بانون، حتى يمكنه المشاركة مع الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا وتأثيرها على عضلة القلب.وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في مباراته الأولى، السبت المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/لاعب-الأهلي-المصري-بدر-بانون-يخرج-عن-صمته-بعد-شائعات-مرضه-بالقلب-1056221391.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار مصر الآن