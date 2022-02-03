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https://arabic.sputniknews.com/20220203/إسبانيا-تتعهد-بمساعدة-المغرب-على-استيراد-الغاز--1057877207.html
إسبانيا تتعهد بمساعدة المغرب على استيراد الغاز
إسبانيا تتعهد بمساعدة المغرب على استيراد الغاز
تعهدت الحكومة الإسبانية، بمساعدة المغرب على استيراد الغاز الطبيعي بعد أن قطعت الجزائر إمداداتها. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T17:52+0000
2022-02-03T17:52+0000
أخبار المغرب اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة التحول البيئي الإسبانية، اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال البيان إن الجانب المغربي طلب دعما بهدف ضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس العلاقات التجارية.وأشار إلى أن إسبانيا ردت إيجابا مثلما كانت ستفعل مع أي شريك أو جار.وأوضح أنه سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتوصيله إلى مصنع لإعادة التحويل بشبه الجزيرة الإسبانية.وذكر البيان أن المغرب بإمكانه استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه، دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.ويأتي هذا الاتفاق بين مدريد والرباط بعد أن رفضت الحكومة الجزائرية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عدم تجديد العقد الخاص بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وذلك على خلفية توترات دبلوماسية شديدة بين الدولتين العربيتين الجارتين.وكانت الجزائر تستخدم هذا الخط في تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.
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أخبار المغرب اليوم, إسبانيا

إسبانيا تتعهد بمساعدة المغرب على استيراد الغاز

17:52 GMT 03.02.2022
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Uncredited
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تعهدت الحكومة الإسبانية، بمساعدة المغرب على استيراد الغاز الطبيعي بعد أن قطعت الجزائر إمداداتها.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة التحول البيئي الإسبانية، اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال البيان إن الجانب المغربي طلب دعما بهدف ضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس العلاقات التجارية.
وأشار إلى أن إسبانيا ردت إيجابا مثلما كانت ستفعل مع أي شريك أو جار.
وأوضح أنه سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتوصيله إلى مصنع لإعادة التحويل بشبه الجزيرة الإسبانية.
وذكر البيان أن المغرب بإمكانه استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه، دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.
ويأتي هذا الاتفاق بين مدريد والرباط بعد أن رفضت الحكومة الجزائرية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عدم تجديد العقد الخاص بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وذلك على خلفية توترات دبلوماسية شديدة بين الدولتين العربيتين الجارتين.
وكانت الجزائر تستخدم هذا الخط في تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.
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