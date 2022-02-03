إسرائيل تعلن الانتهاء من تطوير نظام "سكاي شيلد" الإلكتروني للطائرات المقاتلة

وقالت الشركة، في بيان، إنها استكملت تجاربها في "سكاي شيلد"، في الجيل الأكثر تطورا للأنظمة القتالية الإلكترونية للطائرات، والتي نفذتها لصالح عميل أجنبي؛ دون تحديده.وبحسب "رفائيل"، فإن "النظام في مراحل متقدمة من تجارب التحليق على مقاتلة حربية من جيل 4.5 .. حيث ستوفر قريبا لنفس الزبون [الدولة] قدرات غير مسبوقة".ويعتقد خبراء إسرائيليون، أن "الحديث يدور هنا عن أن الجيش الأمريكي، هو الزبون الأجنبي، أو دولة آسيوية تستخدم نفس الطراز من الطائرات الحربية".و"سكاي شيلد"، هو نظام إلكتروني محمول جوا، يعمل على خداع رادارات العدو، بما يشمل الأنظمة التي توجه أسلحة؛ ويقوم بتشويش صورة الميدان القتالي للعدو.كما يسمح النظام بالتهرب وتشويش أنظمة كشف العدو، بتغطية 360 درجة؛ مع نطاق تردد واسع وتكوين مضغوط للتثبيت على الطائرة.بالإضافة لذلك، فإن النظام يوفر للطائرات، التي تحمله، حماية من المنظومات الدفاعية للعدو، من خلال تشويش الاتصالات.
أعلنت شركة "رفائيل" للصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها أجرت تجربة ناجحة، هذا الأسبوع، على جيل متطور جدا من الحرب الإلكترونية.
وقالت الشركة، في بيان، إنها استكملت تجاربها في "سكاي شيلد"، في الجيل الأكثر تطورا للأنظمة القتالية الإلكترونية للطائرات، والتي نفذتها لصالح عميل أجنبي؛ دون تحديده.
We have completed the development of the latest generation of the Sky-Shield™️ family of Electronic Attack (EA) Pods. It's now undergoing extensive flight trials on a 4.5 gen. fighter aircraft for an undisclosed customer & will soon provide unprecedented capabilities.#SkyShieldpic.twitter.com/K6mxkUtUzO