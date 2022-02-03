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https://arabic.sputniknews.com/20220203/إسرائيل-تعلن-الانتهاء-من-تطوير-نظام-سكاي-شيلد-الإلكتروني-للطائرات-المقاتلة-1057877468.html
إسرائيل تعلن الانتهاء من تطوير نظام "سكاي شيلد" الإلكتروني للطائرات المقاتلة
إسرائيل تعلن الانتهاء من تطوير نظام "سكاي شيلد" الإلكتروني للطائرات المقاتلة
أعلنت شركة "رفائيل" للصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها أجرت تجربة ناجحة، هذا الأسبوع، على جيل متطور جدا من الحرب الإلكترونية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T17:57+0000
2022-02-03T17:57+0000
إسرائيل
رصد عسكري
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وقالت الشركة، في بيان، إنها استكملت تجاربها في "سكاي شيلد"، في الجيل الأكثر تطورا للأنظمة القتالية الإلكترونية للطائرات، والتي نفذتها لصالح عميل أجنبي؛ دون تحديده.وبحسب "رفائيل"، فإن "النظام في مراحل متقدمة من تجارب التحليق على مقاتلة حربية من جيل 4.5 .. حيث ستوفر قريبا لنفس الزبون [الدولة] قدرات غير مسبوقة".ويعتقد خبراء إسرائيليون، أن "الحديث يدور هنا عن أن الجيش الأمريكي، هو الزبون الأجنبي، أو دولة آسيوية تستخدم نفس الطراز من الطائرات الحربية".و"سكاي شيلد"، هو نظام إلكتروني محمول جوا، يعمل على خداع رادارات العدو، بما يشمل الأنظمة التي توجه أسلحة؛ ويقوم بتشويش صورة الميدان القتالي للعدو.كما يسمح النظام بالتهرب وتشويش أنظمة كشف العدو، بتغطية 360 درجة؛ مع نطاق تردد واسع وتكوين مضغوط للتثبيت على الطائرة.بالإضافة لذلك، فإن النظام يوفر للطائرات، التي تحمله، حماية من المنظومات الدفاعية للعدو، من خلال تشويش الاتصالات.
https://arabic.sputniknews.com/20211024/مجلة-إسرائيل-تطور-سلاحا-خطيرا-لحروب-المستقبل-1050515910.html
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إسرائيل, رصد عسكري

إسرائيل تعلن الانتهاء من تطوير نظام "سكاي شيلد" الإلكتروني للطائرات المقاتلة

17:57 GMT 03.02.2022
© REUTERS / U.S. Air Force طائرة "إف-15إ" الأمريكية فوق منطقة الخليج العربي، إيران، 1 أغسطس/ آب 2019
 طائرة إف-15إ الأمريكية فوق منطقة الخليج العربي، إيران، 1 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / U.S. Air Force
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أعلنت شركة "رفائيل" للصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها أجرت تجربة ناجحة، هذا الأسبوع، على جيل متطور جدا من الحرب الإلكترونية.
وقالت الشركة، في بيان، إنها استكملت تجاربها في "سكاي شيلد"، في الجيل الأكثر تطورا للأنظمة القتالية الإلكترونية للطائرات، والتي نفذتها لصالح عميل أجنبي؛ دون تحديده.
وبحسب "رفائيل"، فإن "النظام في مراحل متقدمة من تجارب التحليق على مقاتلة حربية من جيل 4.5 .. حيث ستوفر قريبا لنفس الزبون [الدولة] قدرات غير مسبوقة".
وتظهر في الصورة المرفقة مع البيان، محاكاة لمقاتلات من طراز "إف 15 أي"، والتي تحمل تحت بطنها النظام الإلكتروني الإسرائيلي.
ويعتقد خبراء إسرائيليون، أن "الحديث يدور هنا عن أن الجيش الأمريكي، هو الزبون الأجنبي، أو دولة آسيوية تستخدم نفس الطراز من الطائرات الحربية".
و"سكاي شيلد"، هو نظام إلكتروني محمول جوا، يعمل على خداع رادارات العدو، بما يشمل الأنظمة التي توجه أسلحة؛ ويقوم بتشويش صورة الميدان القتالي للعدو.
كما يسمح النظام بالتهرب وتشويش أنظمة كشف العدو، بتغطية 360 درجة؛ مع نطاق تردد واسع وتكوين مضغوط للتثبيت على الطائرة.
بالإضافة لذلك، فإن النظام يوفر للطائرات، التي تحمله، حماية من المنظومات الدفاعية للعدو، من خلال تشويش الاتصالات.
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