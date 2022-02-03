إطلاق قمر اصطناعي بتعاون إماراتي بحريني لرصد أشعة غاما الصادرة عن البرق والعواصف الرعدية
© AFP 2021 / DPA/Patrick Pleulطواحين هوائية على خلفية برق في مقاطعة أودرفورلاند بالقرب من سيفرزدورف، ألمانيا الشرقية، في 1 أغسطس/ آب 2017
© AFP 2021 / DPA/Patrick Pleul
انطلق القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني "ضوء-1" إلى مداره بنجاح عبر محطة الفضاء الدولية وبالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وذلك لرصد أشعة "غاما" الأرضية الصادرة عن البرق والعواصف الرعدية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، إن "(ضوء-1) هو مبادرة تعاونية بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نيويورك أبوظبي".
القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني "ضوء-1" ينطلق إلى مداره بنجاح#وام https://t.co/OQa5vFao4V pic.twitter.com/x1pP8FN9eG— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 3, 2022
وأضافت أن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية نسقت عملية إطلاق القمر الاصطناعي "ضوء-1" من مركز تسوكوبا الفضائي في اليابان، حيث تم نقل وقائع الإطلاق في بث مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وحول أهمية القمر الاصطناعي، فيمثل "ضوء-1" المهمة العلمية الأولى في المنطقة لرصد ودراسة أشعة غاما الأرضية الصادرة عن البرق والعواصف الرعدية.
وأشارت الوكالة أنه من المقرر أن يتم مشاركة البيانات التي سيجمعها "ضوء-1" بهدف الاستفادة من علوم الفضاء لدعم التطور الاقتصادي المستدام على مستوى عالمي لدعم التحليلات العلمية وتشجيع التعاون مع المراكز البحثية في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن فريقا ضم 22 طالبا وطالبة هو من طور وصمم القمر الاصطناعي "ضوء-1"، وبينت الوكالة أن الطلاب من جامعة خليفة، منهم 9 من البحرين و10 إماراتيين و3 دوليين تحت إشراف الدكتور فراس جرار، مدير مختبر سات للفضاء وأستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة.
وحول أهمية القمر الاصطناعي، فيمثل "ضوء-1" المهمة العلمية الأولى في المنطقة لرصد ودراسة أشعة غاما الأرضية الصادرة عن البرق والعواصف الرعدية.
وأشارت الوكالة أنه من المقرر أن يتم مشاركة البيانات التي سيجمعها "ضوء-1" بهدف الاستفادة من علوم الفضاء لدعم التطور الاقتصادي المستدام على مستوى عالمي لدعم التحليلات العلمية وتشجيع التعاون مع المراكز البحثية في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن فريقا ضم 22 طالبا وطالبة هو من طور وصمم القمر الاصطناعي "ضوء-1"، وبينت الوكالة أن الطلاب من جامعة خليفة، منهم 9 من البحرين و10 إماراتيين و3 دوليين تحت إشراف الدكتور فراس جرار، مدير مختبر سات للفضاء وأستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، عارف سلطان الحمادي، إن "إطلاق القمر الاصطناعي ضوء-1 إلى مداره عبر محطة الفضاء الدولية يعكس مستوى التعاون الوثيق بين الشركاء، كما يعكس التطور التقني الذي أظهره الطلبة في دولة الإمارات بإشراف الخبراء الذين قدموا لهم التوجيه اللازم".
14 يناير, 07:00 GMT
وأضاف الحمادي، "تمثل هذه المبادرة التعاونية نموذجًا متميزًا لما يمكن أن يحققه الباحثون في العالم العربي بوصول ضوء-1 إلى مداره"، موضحا أنه سيقوم بتنفيذ مهمته المتمحورة حول دراسة أشعة غاما الأرضية وأثرها على المركبات الفضائية ووسائل الطيران الأخرى، والذي يدعم بدوره التحليلات العلمية في مجال الفضاء.
وأوضحت الوكالة أن دراسة أثر الطاقة العالية لانبعاثات أشعة غاما في الغلاف الجوي والمركبات الفضائية وصحة الإنسان وطواقم الرحلات بشكل خاص من خلال ضوء-1، فعندما تخترق هذه الأشعة هياكل المركبات الجوية، ستساهم بيانات ضوء-1 في تحسين درجة فهم التعرض للإشعاع.
كما تم تصميم نظام كاشف أشعة غاما في ضوء-1 وتجميعه بقالب متميز عبر الاستعانة بأجهزة كشف حديثة ومتطورة، ويعد هذا النظام منافسًا للأقمار الاصطناعية الكبيرة ويمكنه توفير أداء فعال في تحليل أشعة غاما الأرضية، وبفضل التكنولوجيا المبتكرة قد يصبح ضوء-1 مستكشف المهام الصعبة والكبيرة التي تستهدف أشعة غاما مستقبلًا، حسب "وام".
هذا ولم يكن "ضوء-1" الإنجاز الإماراتي الأول في مجال الفضاء، حيث نجحت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في تحويل طموحاتها الكبيرة في مجال الفضاء إلى واقع ملموس وإنجازات غير مسبوقة من خلال إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي في مهمة لاستكشاف المريخ.
وأوضحت الوكالة أن دراسة أثر الطاقة العالية لانبعاثات أشعة غاما في الغلاف الجوي والمركبات الفضائية وصحة الإنسان وطواقم الرحلات بشكل خاص من خلال ضوء-1، فعندما تخترق هذه الأشعة هياكل المركبات الجوية، ستساهم بيانات ضوء-1 في تحسين درجة فهم التعرض للإشعاع.
كما تم تصميم نظام كاشف أشعة غاما في ضوء-1 وتجميعه بقالب متميز عبر الاستعانة بأجهزة كشف حديثة ومتطورة، ويعد هذا النظام منافسًا للأقمار الاصطناعية الكبيرة ويمكنه توفير أداء فعال في تحليل أشعة غاما الأرضية، وبفضل التكنولوجيا المبتكرة قد يصبح ضوء-1 مستكشف المهام الصعبة والكبيرة التي تستهدف أشعة غاما مستقبلًا، حسب "وام".
هذا ولم يكن "ضوء-1" الإنجاز الإماراتي الأول في مجال الفضاء، حيث نجحت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في تحويل طموحاتها الكبيرة في مجال الفضاء إلى واقع ملموس وإنجازات غير مسبوقة من خلال إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي في مهمة لاستكشاف المريخ.