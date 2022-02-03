إعلام: زيارة محتملة لبوتين إلى تركيا في النصف الثاني من فبراير

وذكرت قناة "A haber" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن هناك احتمالا كبيرا لزيارة قد يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في النصف الثاني من فبراير/ شباط، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وذكرت القناة التلفزيونية أن "الزيارة التي سيعرف موعدها بعد أولمبياد بكين ستتم في النصف الثاني من فبراير".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا ممكنة بعد زيارته للصين لحضور افتتاح أولمبياد بكين. وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين سيلبي دعوة الرئيس الترطي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي والجدول الزمني بذلك.
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن احتمال قيام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة تركيا في النصف الثاني من شهر فبراير/ شباط.
وذكرت قناة "A haber" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن هناك احتمالا كبيرا لزيارة قد يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في النصف الثاني من فبراير/ شباط، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "الزيارة التي سيعرف موعدها بعد أولمبياد بكين ستتم في النصف الثاني من فبراير".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا ممكنة بعد زيارته للصين لحضور افتتاح أولمبياد بكين.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين سيلبي دعوة الرئيس الترطي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي والجدول الزمني بذلك.