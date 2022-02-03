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https://arabic.sputniknews.com/20220203/إمدادات-السلطات-الأوكرانية-بالأسلحة-يشجعها-على-شن-هجوما-واسعا-على-دونباس-1057680974.html
دونيتسك: إمدادات السلطات الأوكرانية بالأسلحة تشجعها على شن هجوم واسع على دونباس
دونيتسك: إمدادات السلطات الأوكرانية بالأسلحة تشجعها على شن هجوم واسع على دونباس
أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، ناتاليا نيكونوروفا، أن الإمدادات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى أوكرانيا، يشجع السلطات في... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T04:27+0000
2022-02-03T05:14+0000
أخبار دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وقالت لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "استنتاج واضح: توريد أي أسلحة [إلى كييف من الدول الغربية] يؤدي إلى قصف جديد على دونباس".وأضافت ناتاليا نيكونوروفا: "ظهر في الآونة الأخيرة، أول مظهر لمثل هذا الضخ من قبل الناتو. بالتحديد في منطقة يلينوفكا، لقد تم قصف محطة فرعية كهربائية بذخيرة عيار 60 ملم، من أسلحة الناتو. لم تستخدم أوكرانيا هذا العيار من قبل".يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ.وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز" بايرقدار تي.في 2".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، يفكر في نشر الآلاف من القوات والسفن والطائرات الأمريكية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، بسبب "تهديد روسيا" بالقيام بعمل عسكري ضد أوكرانيا.كما أرسلت بريطانيا طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الملكي محملة بالأسلحة إلى كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/معلومات-استخبارية-الجيش-الأوكراني-يخطط-للدفع-بالطيران-في-الهجوم-على-دونباس-1057648410.html
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أخبار دونباس

دونيتسك: إمدادات السلطات الأوكرانية بالأسلحة تشجعها على شن هجوم واسع على دونباس

04:27 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 03.02.2022)
© Photo / National Security and Defense Council of Ukraineأمين مجلس الأمن الأوكراني يتفقد خنادق الجيش
أمين مجلس الأمن الأوكراني يتفقد خنادق الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Photo / National Security and Defense Council of Ukraine
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أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، ناتاليا نيكونوروفا، أن الإمدادات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى أوكرانيا، يشجع السلطات في كييف لشن هجوما واسعا على دونباس.
موسكو - سبوتنيك. وقالت لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "استنتاج واضح: توريد أي أسلحة [إلى كييف من الدول الغربية] يؤدي إلى قصف جديد على دونباس".
وأضافت ناتاليا نيكونوروفا: "ظهر في الآونة الأخيرة، أول مظهر لمثل هذا الضخ من قبل الناتو. بالتحديد في منطقة يلينوفكا، لقد تم قصف محطة فرعية كهربائية بذخيرة عيار 60 ملم، من أسلحة الناتو. لم تستخدم أوكرانيا هذا العيار من قبل".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ.
مروحيات مي-8 تشارك في مناورات سنتر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
معلومات استخبارية: الجيش الأوكراني يخطط للدفع بالطيران في الهجوم على دونباس
أمس, 11:31 GMT
وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز" بايرقدار تي.في 2".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، يفكر في نشر الآلاف من القوات والسفن والطائرات الأمريكية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، بسبب "تهديد روسيا" بالقيام بعمل عسكري ضد أوكرانيا.
كما أرسلت بريطانيا طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الملكي محملة بالأسلحة إلى كييف.
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