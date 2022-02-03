دونيتسك: إمدادات السلطات الأوكرانية بالأسلحة تشجعها على شن هجوم واسع على دونباس

موسكو - سبوتنيك. وقالت لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "استنتاج واضح: توريد أي أسلحة [إلى كييف من الدول الغربية] يؤدي إلى قصف جديد على دونباس".وأضافت ناتاليا نيكونوروفا: "ظهر في الآونة الأخيرة، أول مظهر لمثل هذا الضخ من قبل الناتو. بالتحديد في منطقة يلينوفكا، لقد تم قصف محطة فرعية كهربائية بذخيرة عيار 60 ملم، من أسلحة الناتو. لم تستخدم أوكرانيا هذا العيار من قبل".يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ.وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز" بايرقدار تي.في 2".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، يفكر في نشر الآلاف من القوات والسفن والطائرات الأمريكية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، بسبب "تهديد روسيا" بالقيام بعمل عسكري ضد أوكرانيا.كما أرسلت بريطانيا طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الملكي محملة بالأسلحة إلى كييف.
أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، ناتاليا نيكونوروفا، أن الإمدادات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى أوكرانيا، يشجع السلطات في كييف لشن هجوما واسعا على دونباس.
موسكو - سبوتنيك. وقالت لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "استنتاج واضح: توريد أي أسلحة [إلى كييف من الدول الغربية] يؤدي إلى قصف جديد على دونباس".
وأضافت ناتاليا نيكونوروفا: "ظهر في الآونة الأخيرة، أول مظهر لمثل هذا الضخ من قبل الناتو. بالتحديد في منطقة يلينوفكا، لقد تم قصف محطة فرعية كهربائية بذخيرة عيار 60 ملم، من أسلحة الناتو. لم تستخدم أوكرانيا هذا العيار من قبل".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ.
وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز" بايرقدار تي.في 2".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، يفكر في نشر الآلاف من القوات والسفن والطائرات الأمريكية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، بسبب "تهديد روسيا" بالقيام بعمل عسكري ضد أوكرانيا.
كما أرسلت بريطانيا طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الملكي محملة بالأسلحة إلى كييف.