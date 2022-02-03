https://arabic.sputniknews.com/20220203/إيران-والعراق-يؤكدان-على-ضرورة-وقف-الحرب-في-اليمن-1057871079.html

إيران والعراق يؤكدان على ضرورة وقف الحرب في اليمن

إيران والعراق يؤكدان على ضرورة وقف الحرب في اليمن

أكد وزيرا الخارجية الإيراني والعراقي، اليوم الخميس، على ضرورة وقف الحرب في اليمن. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T15:49+0000

2022-02-03T15:49+0000

2022-02-03T15:49+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بحث مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، هاتفيا، اليوم، العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.ونقلت الوكالة عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أعرب عن ارتياحه لتحسن الوضع الصحي لنظيره العراقي، وذلك على خلفية الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متمنيا له بالشفاء التام.واستعرض الوزيران الإيراني والعراقي في الاتصال الهاتفي التوترات الإقليمية الراهنة بما في ذلك الحرب اليمنية، حيث شددا على ضرورة إيقاف هذه الحرب التي تسببت في زعزعة الاستقرار على صعيد المنطقة.ومن ناحيته، لفت وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، بين إيران ومجموعة (4+1)، مشيرا إلى أهمية المفاوضات بين طهران والرياض من جهة أخرى، وتداعياتها الإيجابية في سياق تعميق وترسيخ الاستقرار والأمن الإقليميين.وشدد عبد اللهيان وفؤاد حسين على استمرار المباحثات وتبادل الأفكار بين إيران العراق، والمتعلقة بالدفع بمصالح البلدين وسائر الدول والشعوب في المنطقة إلى الإمام.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/العثور-على-رفات-629-عسكريا-عراقيا-قتلوا-في-الحرب-مع-إيران-1057586306.html

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