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https://arabic.sputniknews.com/20220203/الأرصاد-المصرية-تحذر-رياح-وأمطار-وحرارة-تحت-الصفر-1057872028.html
الأرصاد المصرية تحذر: رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر
الأرصاد المصرية تحذر: رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من طقس اليوم الخميس وغدا الجمعة، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T16:05+0000
2022-02-03T16:05+0000
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درجات الحرارة اليوم
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وقالت الهيئة إن مصر تشهد خلال الأيام الجارية، أجواء شتوية قارسة وتقلبات شديدة في حالة الطقس، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى الصفر ببعض المناطق خاصة المناطق الجبلية مثل جبال سانت كاترين، بحسب موقع "صدى البلد".وكشفت الهيئة عن رصد صورا من الأقمار الصناعية أظهرت عاصفة ترابية، أثرت على الطرق الصحراوية وسببت انخفاض الرؤية بالطرق.وتوقع خبراء الأرصاد أن تؤثر التغيرات المناخية على البلاد، خصوصا بالمحافظات الشمالية، والتي شهدت موجة عنيفة من الأمطار وتساقط الثلوج.وقال خبراء الهيئة، إن هناك نشاطا للرياح الجنوبية الغربية، والتي تؤثر على شمالي مصر، بسبب سيطرة منخفض جوي علي البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004ملي بار.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-حالة-الطقس-خلال-اليومين-المقبلين-1057647060.html
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أخبار مصر الآن, درجات الحرارة اليوم

الأرصاد المصرية تحذر: رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر

16:05 GMT 03.02.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من طقس اليوم الخميس وغدا الجمعة، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.
وقالت الهيئة إن مصر تشهد خلال الأيام الجارية، أجواء شتوية قارسة وتقلبات شديدة في حالة الطقس، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى الصفر ببعض المناطق خاصة المناطق الجبلية مثل جبال سانت كاترين، بحسب موقع "صدى البلد".
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
الأرصاد المصرية تحذر من حالة الطقس خلال اليومين المقبلين
أمس, 11:02 GMT
وكشفت الهيئة عن رصد صورا من الأقمار الصناعية أظهرت عاصفة ترابية، أثرت على الطرق الصحراوية وسببت انخفاض الرؤية بالطرق.
وتوقع خبراء الأرصاد أن تؤثر التغيرات المناخية على البلاد، خصوصا بالمحافظات الشمالية، والتي شهدت موجة عنيفة من الأمطار وتساقط الثلوج.
وقال خبراء الهيئة، إن هناك نشاطا للرياح الجنوبية الغربية، والتي تؤثر على شمالي مصر، بسبب سيطرة منخفض جوي علي البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004ملي بار.
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