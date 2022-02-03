الإدارة الأمريكية تحث مصلحة البريد على شراء المزيد من السيارات الكهربائية

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن إدارة بايدن تسعى إلى أن تستعيض مصلحة البريد عن أسطولها من السيارات التي تعمل بالغاز بسيارات كهربائية.وأشارت الوكالة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وكالة حماية البيئة والبيت الأبيض لتحسين البيئة، وذلك في أعقاب تحذيرات أطلقها ناشطون من خطة مصلحة البريد تتضمن شراء شاحنات توصيل تقليدية.ويرى الناشطون البيئيون أن خطة البريد الأمريكي لشراء شاحنات تقليدية تقلل من أهمية مراعاة المعايير البيئية اللازم اتخاذها للتحول إلى البدائل الكهربائية التي لا تصدر انبعاثات.يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن تعزيز مكافحة انبعاثات الكربون، حيث أمرت بشراء 600 ألف سيارة كهربائية جديدة.وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن بايدن أصدر أمرا، بشراء 600 سيارة كهربائية جديدة لاستبدال أسطول السيارات الخاص بالحكومة الفيدرالية بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030.ويقضي أمر بايدن بأن ينفق البيت الأبيض 650 مليار دولار لرفع كفاءة مباني الحكومة البالغ عددها 300 ألف، واستبدال أسطولها المكون من 600 ألف سيارة وشاحنة بمركبات كهربائية.ومن المحتمل أن تلقى الخطة الجديدة معارضة من قبل بعض الجمهوريين والشركات، لكنها في الوقت ذاته تضع الحكومة على المسار الصحيح لاستغلال الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2030 والتخلص تماما من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.
يحث مسؤولو الحكومة الأمريكية إدارة البريد لشراء المزيد من السيارات الكهربائية بدلا من إنفاق مليارات الدولارات على الطرازات التي تعمل بالغاز.
وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن إدارة بايدن تسعى إلى أن تستعيض مصلحة البريد عن أسطولها من السيارات التي تعمل بالغاز بسيارات كهربائية.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وكالة حماية البيئة والبيت الأبيض لتحسين البيئة، وذلك في أعقاب تحذيرات أطلقها ناشطون من خطة مصلحة البريد تتضمن شراء شاحنات توصيل تقليدية.
ويرى الناشطون البيئيون أن خطة البريد الأمريكي لشراء شاحنات تقليدية تقلل من أهمية مراعاة المعايير البيئية اللازم اتخاذها للتحول إلى البدائل الكهربائية التي لا تصدر انبعاثات.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن تعزيز مكافحة انبعاثات الكربون، حيث أمرت بشراء 600 ألف سيارة كهربائية جديدة.
وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن بايدن أصدر أمرا، بشراء 600 سيارة كهربائية جديدة لاستبدال أسطول السيارات الخاص بالحكومة الفيدرالية بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030.
ويقضي أمر بايدن بأن ينفق البيت الأبيض 650 مليار دولار لرفع كفاءة مباني الحكومة البالغ عددها 300 ألف، واستبدال أسطولها المكون من 600 ألف سيارة وشاحنة بمركبات كهربائية.
ومن المحتمل أن تلقى الخطة الجديدة معارضة من قبل بعض الجمهوريين والشركات، لكنها في الوقت ذاته تضع الحكومة على المسار الصحيح لاستغلال الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2030 والتخلص تماما من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.