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https://arabic.sputniknews.com/20220203/الإمارات-تعلن-إنشاء-أجمل-مبنى-على-وجه-الأرض-صورة-1057862177.html
الإمارات تعلن إنشاء أجمل مبنى على وجه الأرض... صورة
الإمارات تعلن إنشاء أجمل مبنى على وجه الأرض... صورة
قال محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الخميس، إن بلاده ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض، الشهر الجاري. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T14:08+0000
2022-02-03T14:08+0000
2022-02-03T14:08+0000
العالم العربي
دبي
محمد بن راشد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونشر محمد بن راشد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أعلن من خلالها أن أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه بلاده للعالم في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.وكتب حاكم دبي، قائلا: "الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022".وأوضح حاكم دبي، محمد بن راشد، أن العام 2022 سيكون عاما استثنائيا لدولة الإمارات.
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العالم العربي, دبي, محمد بن راشد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعلن إنشاء أجمل مبنى على وجه الأرض... صورة
قال محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الخميس، إن بلاده ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض، الشهر الجاري.
ونشر محمد بن راشد تغريدة جديدة له
على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أعلن من خلالها أن أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه بلاده للعالم في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وكتب حاكم دبي
، قائلا: "الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022".
وأوضح حاكم دبي، محمد بن راشد، أن العام 2022 سيكون عاما استثنائيا لدولة الإمارات.