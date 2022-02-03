الاتحاد الأوروبي: مجلس أوروبا يبدأ تطبيق إجراءات ضد تركيا لرفضها الإفراج عن عثمان كافالا

أمستردام- سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "لجنة وزراء مجلس أوروبا قررت تطبيق إجراءات ضد تركيا بسبب رفضها تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019، بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا".وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضوا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.وكان كافالا قد برئ في عام 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات عام 2013 على مستوى البلاد، لكنه وبعد ساعات من حصوله على البراءة، أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري المتعلق بمحاولة الانقلاب عام 2016.وقضت تلك المحكمة في وقت لاحق بالإفراج عنه بهذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، وهي خطوة قال النقاد إنها تهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن مجلس أوروبا قرر البدء في تنفيذ إجراءات ضد تركيا، على خلفية رفضها تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا.
أمستردام- سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "لجنة وزراء مجلس أوروبا قررت تطبيق إجراءات ضد تركيا بسبب رفضها تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019، بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا".
وأعرب الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، عن أسفه لرفض السلطات التركية تنفيذ القرار، وكذلك عن مخاوفه من الغموض الذي يحيط بقضية كافالا.
وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضوا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وكان كافالا قد برئ في عام 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات عام 2013 على مستوى البلاد، لكنه وبعد ساعات من حصوله على البراءة، أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري المتعلق بمحاولة الانقلاب عام 2016.
وقضت تلك المحكمة في وقت لاحق بالإفراج عنه بهذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، وهي خطوة قال النقاد إنها تهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.