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https://arabic.sputniknews.com/20220203/البنتاغون-قوات-العمليات-الخاصة-الأمريكية-نفذت-مهمة-لمكافحة-الإرهاب-في-سوريا-1057681399.html
البنتاغون: قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في سوريا
البنتاغون: قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوات العمليات الخاصة الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب مساء أمس في شمال غرب سوريا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T06:06+0000
2022-02-03T06:06+0000
2022-02-03T06:06+0000
العالم العربي
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وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن المهمة نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.قال سكان المنطقة: "إن غارة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت جهاديا يشتبه في انتمائه للقاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين"، بحسب الوكالة.وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، بأن طائرات مروحية تابعة للجيش الامريكي، قامت بإنزال جوي ليلي بالقرب من بلدة أطمة على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.وأضافت المصادر بأن اشتباكات عنيفة تسمع أصواتها بوضوح في المنطقة التي تعد منطقة نفوذ لتنظيم (حراس الدين) المبايع لزعيم تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) في أفغانستان أيمن الظواهري.وقالت المصادر إن الجيش الأمريكي كان ينادي عبر مكبرات صوتية لإخلاء المنطقة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات بينه وبين مسلحين في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/قوات-أمريكية-تنفذ-إنزالا-جويا-بريف-إدلب-1057679397.html
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-عدد-من-جنود-النخبة-بالجيش-الأمريكي-في-إنزال-جوي-بريف-إدلب-1057679675.html
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العالم العربي
البنتاغون: قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوات العمليات الخاصة الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب مساء أمس في شمال غرب سوريا.
وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن المهمة نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
قال سكان المنطقة: "إن غارة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت جهاديا يشتبه في انتمائه للقاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين"، بحسب الوكالة.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، بأن طائرات مروحية تابعة للجيش الامريكي، قامت بإنزال جوي ليلي بالقرب من بلدة أطمة على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.
وأضافت المصادر بأن اشتباكات عنيفة تسمع أصواتها بوضوح في المنطقة التي تعد منطقة نفوذ لتنظيم (حراس الدين) المبايع لزعيم تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) في أفغانستان أيمن الظواهري.
وقالت المصادر إن الجيش الأمريكي كان ينادي عبر مكبرات صوتية لإخلاء المنطقة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات بينه وبين مسلحين في المنطقة.