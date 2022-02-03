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https://arabic.sputniknews.com/20220203/البنتاغون-قوات-العمليات-الخاصة-الأمريكية-نفذت-مهمة-لمكافحة-الإرهاب-في-سوريا-1057681399.html
البنتاغون: قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في سوريا
البنتاغون: قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوات العمليات الخاصة الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب مساء أمس في شمال غرب سوريا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T06:06+0000
2022-02-03T06:06+0000
العالم العربي
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وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن المهمة نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.قال سكان المنطقة: "إن غارة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت جهاديا يشتبه في انتمائه للقاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين"، بحسب الوكالة.وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، بأن طائرات مروحية تابعة للجيش الامريكي، قامت بإنزال جوي ليلي بالقرب من بلدة أطمة على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.وأضافت المصادر بأن اشتباكات عنيفة تسمع أصواتها بوضوح في المنطقة التي تعد منطقة نفوذ لتنظيم (حراس الدين) المبايع لزعيم تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) في أفغانستان أيمن الظواهري.وقالت المصادر إن الجيش الأمريكي كان ينادي عبر مكبرات صوتية لإخلاء المنطقة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات بينه وبين مسلحين في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/قوات-أمريكية-تنفذ-إنزالا-جويا-بريف-إدلب-1057679397.html
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-عدد-من-جنود-النخبة-بالجيش-الأمريكي-في-إنزال-جوي-بريف-إدلب-1057679675.html
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العالم العربي

البنتاغون: قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في سوريا

06:06 GMT 03.02.2022
© REUTERS / Courtesy Zoe Garbarino/U.S. Army قوات الجيش الأمريكية في جولة تفقدية في منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
 قوات الجيش الأمريكية في جولة تفقدية في منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Courtesy Zoe Garbarino/U.S. Army
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوات العمليات الخاصة الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب مساء أمس في شمال غرب سوريا.
وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن المهمة نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
قال سكان المنطقة: "إن غارة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت جهاديا يشتبه في انتمائه للقاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين"، بحسب الوكالة.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
سوريا... قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا بريف إدلب
أمس, 22:46 GMT
وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، بأن طائرات مروحية تابعة للجيش الامريكي، قامت بإنزال جوي ليلي بالقرب من بلدة أطمة على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.
وأضافت المصادر بأن اشتباكات عنيفة تسمع أصواتها بوضوح في المنطقة التي تعد منطقة نفوذ لتنظيم (حراس الدين) المبايع لزعيم تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) في أفغانستان أيمن الظواهري.
وقالت المصادر إن الجيش الأمريكي كان ينادي عبر مكبرات صوتية لإخلاء المنطقة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات بينه وبين مسلحين في المنطقة.
قوات الجيش الأمريكي والتركي خلال جولة تفقدية مشتركة خارج منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الأمريكي في إنزال جوي بريف إدلب
أمس, 23:01 GMT
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