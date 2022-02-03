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https://arabic.sputniknews.com/20220203/البنتاغون-يحمل-زعيم-داعش-مسؤولية-مقتل-مدنيين-في-موقع-غارة-أودت-بحياته-1057879602.html
البنتاغون يحمل زعيم "داعش" مسؤولية مقتل مدنيين في موقع غارة أودت بحياته
البنتاغون يحمل زعيم "داعش" مسؤولية مقتل مدنيين في موقع غارة أودت بحياته
ألقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بالمسؤولية عن سقوط قتلى مدنيين في موقع غارة شنتها في سوريا وأودت بحياة أبو إبراهيم القرشي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي،... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T18:57+0000
2022-02-03T18:57+0000
تنظيم داعش الإرهابي
البنتاغون الأمريكي
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قال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، اليوم الخميس، إن هناك "دلائل قوية" على أن تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) وليس القوات الأمريكية هو المسؤول، بحسب "رويترز".وأشار كيربي إلى أن 3 أشخاص غير القرشي قُتلوا في موقع العملية حتى الآن، مبينا أنه تم قتل كبير معاونيه في العملية ويعتقد أنه نائبه".وأفاد بأن "مقتل مدنيين كان سببه قرار القرشي تفجير نفسه وكذلك مقاومة معاونيه".وقال كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري، إن الولايات المتحدة مستعدة لمراجعة العملية للتأكد من أنها لم تتسبب في مقتل أي مدنيين.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد اليوم الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" في شمال غرب سوريا.وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بايدن-قائد-داعش-فجر-نفسه-بشكل-جبان-ومقتله-أزال-تهديدا-إرهابيا-كبيرا-للعالم-1057871369.html
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تنظيم داعش الإرهابي, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يحمل زعيم "داعش" مسؤولية مقتل مدنيين في موقع غارة أودت بحياته

18:57 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / MONEY SHARMA
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ألقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بالمسؤولية عن سقوط قتلى مدنيين في موقع غارة شنتها في سوريا وأودت بحياة أبو إبراهيم القرشي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، على التنظيم نفسه.
قال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، اليوم الخميس، إن هناك "دلائل قوية" على أن تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) وليس القوات الأمريكية هو المسؤول، بحسب "رويترز".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بايدن: زعيم "داعش" فجر نفسه بشكل جبان... ومقتله أزال تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم
15:50 GMT
وأشار كيربي إلى أن 3 أشخاص غير القرشي قُتلوا في موقع العملية حتى الآن، مبينا أنه تم قتل كبير معاونيه في العملية ويعتقد أنه نائبه".
وأفاد بأن "مقتل مدنيين كان سببه قرار القرشي تفجير نفسه وكذلك مقاومة معاونيه".
وقال كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري، إن الولايات المتحدة مستعدة لمراجعة العملية للتأكد من أنها لم تتسبب في مقتل أي مدنيين.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد اليوم الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" في شمال غرب سوريا.
وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
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