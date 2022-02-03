https://arabic.sputniknews.com/20220203/البنتاغون-يرسل-قوات-إضافية-إلى-أوروبا-الشرقية-بغداد-تندد-بالضربات-الجوية-التركية-شمال-العراق-1057861070.html

البنتاغون يرسل قوات إضافية إلى أوروبا الشرقية.. بغداد تندد بالضربات الجوية التركية شمال العراق

البنتاغون يرسل قوات إضافية إلى أوروبا الشرقية.. بغداد تندد بالضربات الجوية التركية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، رسميا عن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا الشرقية، وسط توترات مع روسيا حول أوكرانيا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T13:36+0000

2022-02-03T13:36+0000

2022-02-03T13:36+0000

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البنتاغون يرسل قوات إضافية إلى أوروبا الشرقية.. بغداد تندد بالضربات الجوية التركية شمال العراق البنتاغون يرسل قوات إضافية إلى أوروبا الشرقية.. بغداد تندد بالضربات الجوية التركية شمال العراق

البنتاغون يعلن رسميا عن إرسال قوات إضافية إلى أوروبا الشرقيةوقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن " الولايات المتحدة ستنقل قريباً قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا"، مشيرا إلى أن "هذه ليست تحركات دائمة"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، رائد نجم، إن الغرب تاريخيا خرق كثير من الاتفاقات الأمنية مع روسيا بسبب تطلعات حلف الناتو للتقدم ونشر قواته في شرق أوروبا.وأضاف أنه "لم تُستنفذ بعد الوسائل الدبلوماسية بغض النظر عن الدعاية العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة تجاه روسيا حاليا".بغداد تندد بالضربات الجوية التركية التي تستهدف شمال العراقأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية، الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات التركية المسيرة، الثلاثاء الماضي، ضد أهداف كردية في منطقتي سنجار ومخمور شمال العراق.وطالبت خلية الإعلام الأمني تركيا بعدم تكرار هذه العملية، مبينة أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".وتابع: "من الناحية الواقعية لن تستطيع الحكومة الاتحادية في بغداد أو حكومة كردستان من اتخاذ أي إجراء، خاصة أنهم عجزوا عن إخراج حزب العمال خشية من أي صراع داخلي يغير شكل المنطقة".واعتبر أن "الحشد الشعبي بتحالفه استراتيجيا مع حزب العمال الكردستاني خاصة في مخمور وسنجار يعقد شكل الصراع والتدخل التركي"، بحسب قوله.البرهان يؤكد اتخاذ قرارات هامة لفرض هيبة الدول السودانيةوأكد البرهان، عقب اجتماع المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية، أن القرارات التي سيبدأ تنفيذها من شأنها إعادة الأوضاع إلى شكلها الطبيعي وتعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في إقليم دارفور.وقال البرهان إن الاجتماع انعقد بغرض مراقبة اتفاق سلام جوبا - مسار دارفور- وبحث تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين.وأوضح أن القرارات تأتي "بعد مهاجمة مقر البعثة الأممية وبرنامج الغذاء العالمي وكان سببه وجود مجموعات مسلحة ينتمي بعضها للحركات الموقعة على اتفاقية السلام".وبيّن أن "القرارات تهدف إلى أعادة ترتيب الأوضاع في دارفور والتزام الحركات بخروج قواتها من مدن دارفور الخمسة حتى يكون هناك تواجد للأجهزة النظامية فقط".

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