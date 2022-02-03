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الجيش البريطاني يتخذ قرارا جديدا بشأن طياري المروحيات العسكرية
الجيش البريطاني يتخذ قرارا جديدا بشأن طياري المروحيات العسكرية
بدأ الجيش البريطاني خطوة جديدة بشأن قيادة المروحيات العسكرية تسمح للجنود أن يتقدموا للعمل برتبة طيار، لكن ذلك لا يشمل الطائرات ثابتة الأجنحة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T10:28+0000
2022-02-03T10:28+0000
رصد عسكري
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ذكر ذلك موقع "جانز" الأمريكي، مشيرا إلى أن الجيش البريطاني أعلن فتح باب التقدم لجميع الرتب العسكرية التي يرغب أصحابها في أن يقودوا المروحيات العسكرية، حسبما تم الإعلان عنه في 1 فبراير/ شباط الجاري.ولفت الموقع إلى أن القرار الجديد يسمح لجميع الرتب العسكرية أن تترشح للتدريب على قيادة المروحيات العسكرية ولا يتضمن ذلك قيادة الطائرات ثابتة الأجنحة.وأوضح الموقع أن هذه الخطوة تمثل جزءا من مشروع تطوير واسع للقوات المسلحة البريطانية يتضمن إجراءات لم تحدث منذ عقود.ويحتل الجيش البريطاني المرتبة رقم 8 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير برو" الأمريكي لعام 2022، التي أشارت إلى أن عدد مروحيات الجيش البريطاني هو 235 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.
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رصد عسكري

الجيش البريطاني يتخذ قرارا جديدا بشأن طياري المروحيات العسكرية

10:28 GMT 03.02.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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بدأ الجيش البريطاني خطوة جديدة بشأن قيادة المروحيات العسكرية تسمح للجنود أن يتقدموا للعمل برتبة طيار، لكن ذلك لا يشمل الطائرات ثابتة الأجنحة.
ذكر ذلك موقع "جانز" الأمريكي، مشيرا إلى أن الجيش البريطاني أعلن فتح باب التقدم لجميع الرتب العسكرية التي يرغب أصحابها في أن يقودوا المروحيات العسكرية، حسبما تم الإعلان عنه في 1 فبراير/ شباط الجاري.
ولفت الموقع إلى أن القرار الجديد يسمح لجميع الرتب العسكرية أن تترشح للتدريب على قيادة المروحيات العسكرية ولا يتضمن ذلك قيادة الطائرات ثابتة الأجنحة.
وأوضح الموقع أن هذه الخطوة تمثل جزءا من مشروع تطوير واسع للقوات المسلحة البريطانية يتضمن إجراءات لم تحدث منذ عقود.
ويحتل الجيش البريطاني المرتبة رقم 8 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير برو" الأمريكي لعام 2022، التي أشارت إلى أن عدد مروحيات الجيش البريطاني هو 235 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.
© Sputnikمقارنة بين الجيشين الروسي والبريطاني
مقارنة بين الجيشين الروسي والبريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
مقارنة بين الجيشين الروسي والبريطاني
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