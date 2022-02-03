الجيش البريطاني يتخذ قرارا جديدا بشأن طياري المروحيات العسكرية

ذكر ذلك موقع "جانز" الأمريكي، مشيرا إلى أن الجيش البريطاني أعلن فتح باب التقدم لجميع الرتب العسكرية التي يرغب أصحابها في أن يقودوا المروحيات العسكرية، حسبما تم الإعلان عنه في 1 فبراير/ شباط الجاري.ولفت الموقع إلى أن القرار الجديد يسمح لجميع الرتب العسكرية أن تترشح للتدريب على قيادة المروحيات العسكرية ولا يتضمن ذلك قيادة الطائرات ثابتة الأجنحة.وأوضح الموقع أن هذه الخطوة تمثل جزءا من مشروع تطوير واسع للقوات المسلحة البريطانية يتضمن إجراءات لم تحدث منذ عقود.ويحتل الجيش البريطاني المرتبة رقم 8 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير برو" الأمريكي لعام 2022، التي أشارت إلى أن عدد مروحيات الجيش البريطاني هو 235 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.
ويحتل الجيش البريطاني المرتبة رقم 8 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير برو" الأمريكي لعام 2022، التي أشارت إلى أن عدد مروحيات الجيش البريطاني هو 235 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.