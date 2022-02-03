الجيش العراقي يستهدف إرهابيين بطلعات جوية
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
© Photo / Iraqi Security Cell
نفذت طائرات حربية عراقية طلعات جوية لاستهداف بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك لدعم القوات البرية في محافظة صلاح الدين.
ذكر ذلك اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على صفحته الرسمية، اليوم الخميس، في سلسلة تدوينات.
وقال يحيى رسول إن طائرات من قيادة القوة الجوية نفذت طلعات جوية لإسناد القوات البرية بمنطقة مطيبيجة بقاطع عمليات صلاح الدين، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى قتل قناصين من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي بعدما حاولوا التعرض للقوات الأمنية.
نفذ أبطال السرب الثالث في قيادة القوة الجوية طلعات جوية مميزة عبر طائرات السيزنا كرفان لاسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش في منظقة مطيبيجية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم قتل عنصرين ( قناصين ) من عصابات داعش الارهابية حالوا التعرض على القوات الامنية— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 3, 2022
ولفت إلى أن أحد عناصر "داعش" أطلق النار على القوات الأمنية أثناء تنفيذ عملية تفتيش للمنطقة، مشيرا إلى أنه تم قتله على الفور بينما أصيب آخر، لكنه فجر نفسه لاحقا عندما حاصرته القوات الأمنية.
وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لملاحظة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بعدما تم القضاء على التنظيم الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق حتى عام 2017.
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