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الجيش العراقي يستهدف إرهابيين بطلعات جوية
الجيش العراقي يستهدف إرهابيين بطلعات جوية
نفذت طائرات حربية عراقية طلعات جوية لاستهداف بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك لدعم القوات البرية في محافظة صلاح الدين. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T11:10+0000
2022-02-03T11:10+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ذكر ذلك اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على صفحته الرسمية، اليوم الخميس، في سلسلة تدوينات.وقال يحيى رسول إن طائرات من قيادة القوة الجوية نفذت طلعات جوية لإسناد القوات البرية بمنطقة مطيبيجة بقاطع عمليات صلاح الدين، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى قتل قناصين من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي بعدما حاولوا التعرض للقوات الأمنية.ولفت إلى أن أحد عناصر "داعش" أطلق النار على القوات الأمنية أثناء تنفيذ عملية تفتيش للمنطقة، مشيرا إلى أنه تم قتله على الفور بينما أصيب آخر، لكنه فجر نفسه لاحقا عندما حاصرته القوات الأمنية.وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لملاحظة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بعدما تم القضاء على التنظيم الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق حتى عام 2017.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

الجيش العراقي يستهدف إرهابيين بطلعات جوية

11:10 GMT 03.02.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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نفذت طائرات حربية عراقية طلعات جوية لاستهداف بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك لدعم القوات البرية في محافظة صلاح الدين.
ذكر ذلك اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على صفحته الرسمية، اليوم الخميس، في سلسلة تدوينات.
وقال يحيى رسول إن طائرات من قيادة القوة الجوية نفذت طلعات جوية لإسناد القوات البرية بمنطقة مطيبيجة بقاطع عمليات صلاح الدين، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى قتل قناصين من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي بعدما حاولوا التعرض للقوات الأمنية.
ولفت إلى أن أحد عناصر "داعش" أطلق النار على القوات الأمنية أثناء تنفيذ عملية تفتيش للمنطقة، مشيرا إلى أنه تم قتله على الفور بينما أصيب آخر، لكنه فجر نفسه لاحقا عندما حاصرته القوات الأمنية.
وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لملاحظة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بعدما تم القضاء على التنظيم الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق حتى عام 2017.
© Sputnikأبرز 10 محطات... "داعش" بين ظهور البغدادي ومقتله
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