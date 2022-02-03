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https://arabic.sputniknews.com/20220203/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-نقل-نظام-الدفاع-الجوي-إس-400-إلى-بيلاروسيا-في-مهمة-قتالية-1057682270.html
الدفاع الروسية تعلن عن نقل نظام الدفاع الجوي "إس-400" إلى بيلاروسيا في مهمة قتالية
الدفاع الروسية تعلن عن نقل نظام الدفاع الجوي "إس-400" إلى بيلاروسيا في مهمة قتالية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس -400"، الذي يشارك في اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد، قد وصل إلى... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T06:55+0000
2022-02-03T06:55+0000
روسيا
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سيسير الجنود الروس إلى منطقة التدريب، لتجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.منظومة "S-400" هي جيل جديد من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى ومتوسطة المدى. مصممة لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها.سيتم اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. ستستمر المرحلة الأولى حتى 9 فبراير/شباط. خلال هذا الوقت، من المخطط نقل وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا، وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية، وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد، والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهامها.وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ستقام التدريبات المشتركة "عزيمة الحلفاء 2022". وستعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب، ولا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر، وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.
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https://arabic.sputniknews.com/20220129/وكالة-أمريكية-تصاعد-الخلاف-بين-كييف-وواشنطن-بسبب-الأزمة-مع-روسيا-1057403963.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن عن نقل نظام الدفاع الجوي "إس-400" إلى بيلاروسيا في مهمة قتالية

06:55 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس -400"، الذي يشارك في اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة الاتحاد، قد وصل إلى بيلاروسيا.
سيسير الجنود الروس إلى منطقة التدريب، لتجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا.
منظومة "S-400" هي جيل جديد من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى ومتوسطة المدى. مصممة لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها.
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سيتم اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد على مرحلتين. ستستمر المرحلة الأولى حتى 9 فبراير/شباط. خلال هذا الوقت، من المخطط نقل وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروسيا، وتنظيم حماية المرافق الحكومية والعسكرية، وكذلك الحدود الجوية لدولة الاتحاد، والتحقق من استعداد قوات الدفاع الجوي في الخدمة لأداء مهامها.
وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، ستقام التدريبات المشتركة "عزيمة الحلفاء 2022". وستعمل القوات العسكرية الروسية والبيلاروسية على القيام بمهام قمع العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب، ولا سيما قطع قنوات إيصال الأسلحة والذخائر، وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية وجماعات التخريب والاستطلاع.
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