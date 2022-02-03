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https://arabic.sputniknews.com/20220203/الدفاع-المدني-السوري-مقتل-13-شخصا-إثر-اشتباكات-بعد-غارة-أمريكية-شمال-غربي-البلاد-1057728662.html
الدفاع المدني السوري: مقتل 13 شخصا إثر اشتباكات بعد غارة أمريكية شمال غربي البلاد
الدفاع المدني السوري: مقتل 13 شخصا إثر اشتباكات بعد غارة أمريكية شمال غربي البلاد
أفادت قوات الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، بمقتل 13 على الأقل بينهم 6 أطفال إثر قصف ووقوع اشتباكات بعد غارة أمريكية في شمال غرب سوريا بالقرب من أطمة على... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T08:13+0000
2022-02-03T08:13+0000
العالم العربي
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في السياق ذاته، أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، خلال إنزال جوي في ريف إدلب شمال شرقي سوريا.وأكدت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) الإرهابي (المحظور في روسيا) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، استمرت لفترة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.وكشفت المصادر عن أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين "أبو حسام البريطاني".
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العالم العربي

الدفاع المدني السوري: مقتل 13 شخصا إثر اشتباكات بعد غارة أمريكية شمال غربي البلاد

08:13 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش السوري في شمال غرب منبج، الحدود السورية التركية، سوريا 19 أكتوبر 2019
قوات الجيش السوري في شمال غرب منبج، الحدود السورية التركية، سوريا 19 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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أفادت قوات الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، بمقتل 13 على الأقل بينهم 6 أطفال إثر قصف ووقوع اشتباكات بعد غارة أمريكية في شمال غرب سوريا بالقرب من أطمة على الحدود التركية السورية، حسبما نقلت رويترز.
في السياق ذاته، أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، خلال إنزال جوي في ريف إدلب شمال شرقي سوريا.
وأكدت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) الإرهابي (المحظور في روسيا) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، استمرت لفترة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.
وكشفت المصادر عن أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين "أبو حسام البريطاني".
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