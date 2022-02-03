الدفاع المدني السوري: مقتل 13 شخصا إثر اشتباكات بعد غارة أمريكية شمال غربي البلاد

في السياق ذاته، أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، خلال إنزال جوي في ريف إدلب شمال شرقي سوريا.وأكدت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) الإرهابي (المحظور في روسيا) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، استمرت لفترة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.وكشفت المصادر عن أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين "أبو حسام البريطاني".
أفادت قوات الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، بمقتل 13 على الأقل بينهم 6 أطفال إثر قصف ووقوع اشتباكات بعد غارة أمريكية في شمال غرب سوريا بالقرب من أطمة على الحدود التركية السورية، حسبما نقلت رويترز.
في السياق ذاته، أصيب عدد من جنود الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، خلال إنزال جوي في ريف إدلب شمال شرقي سوريا.
وأكدت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب أن عددا من جنود النخبة في الجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم إنزالا جويا في منطقة تعتبر معقل لتنظيم (حراس الدين) الإرهابي (المحظور في روسيا) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بين القوة الأمريكية ومسلحين يسيطرون على المنطقة، استمرت لفترة في محيط منطقة أطمة الحدودية أقصى شمال غرب سوريا.
وكشفت المصادر عن أن المستهدف بعملية الانزال، هو أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ويدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين "أبو حسام البريطاني".