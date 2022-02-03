الدكتاتورية إلى ثقافة... ما مصير قصور صدام؟
10:45 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 03.02.2022)
© AFP 2021 / Hussein Falehصورة تظهر مجمع قصور للرئيس العراقي السابق صدام حسين تحول إلى متحف للآثار في مدينة البصرة الجنوبية العراق 16 يناير 2022.
© AFP 2021 / Hussein Faleh
تنتشر في أنحاء العراق أكثر من 100 قصر وفيلا فخمة بناها صدام حسين - بعضها قيد الاستخدام، والكثير منها في حالة خراب كمعظم حال البلاد الذي مزقته الحرب.
© AFP 2021 / Sabah Ararأحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
© AFP 2021 / Sabah Arar
في مقر إقامته سابقاً في بابل، تم تمييز صاحبه بنقش بارز يرمز لـ "الرجل القوي المخيف"، مثل إمبراطور بلاد ما بين النهرين الذي كان يعبده، ملك السلالة الكلدانية نبوخذ نصر الثاني.
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubayeصورة تظهر صورة للرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد قصوره في منتجع بابل السياحي بمحافظة بابل وسط العراق، 17 يناير 2022.
صورة تظهر صورة للرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد قصوره في منتجع بابل السياحي بمحافظة بابل وسط العراق، 17 يناير 2022.
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
في العديد من الأماكن، تم استخدام الأحرف الأولى من اسمه "ص.ح." لا تزال مرئية كتذكير بـ "الطاغية" الذي أطاح به الغزو الأمريكي عام 2003، والذي تم القبض عليه في وقت لاحق من ذلك العام وتم إعدامه في عام 2006.
© AFP 2021 / Sabah Ararأحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
© AFP 2021 / Sabah Arar
نُهبت معظم قصوره خلال فوضى الغزو على العراق، حيث نهب اللصوص كل ما يمكنهم حمله، بل وحتى قاموا بتمزيق الأسلاك الكهربائية من الجدران.
وذكرت "فرانس 24" أنه منذ ذلك الحين، تم منح فقط البعض القليل من المساكن الفخمة فرصة ثانية للحياة، غالبًا كقواعد عسكرية أو إدارات عامة، ونادرًا لتكون متاحف.
معظمها فارغ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تكلفة عملية ترميمها الباهظة.
© AFP 2021 / Sabah Ararصورة تظهر أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي ، العراق 12 يناير 2022.
صورة تظهر أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي ، العراق 12 يناير 2022.
© AFP 2021 / Sabah Arar
قال ليث مجيد حسين، رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية:
"يمكننا تحويل القصور إلى متاحف، على الأقل في بغداد - متحف نسيج، على سبيل المثال، أو عن العائلة المالكة أو الفن الإسلامي".
لكن حسين أقر بأن إعادة ترميم العديد من "القصور العملاقة" في العراق يتطلب "مبالغ هائلة".
بدوره قال مسؤول حكومي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته:
"إن الروتين والكسب غير المشروع المتجذر يمثلان عقبات أخرى". وأوضح أن "البيروقراطية والفساد يعرقلان ترميم هذه القصور وتحويلها إلى مجمعات سياحية أو مراكز تراثية".
© AFP 2021 / Hussein Falehصورة تظهر مجمع قصور للرئيس العراقي السابق صدام حسين في مدينة البصرة الجنوبية ، العراق 16 يناير 2022.
صورة تظهر مجمع قصور للرئيس العراقي السابق صدام حسين في مدينة البصرة الجنوبية ، العراق 16 يناير 2022.
© AFP 2021 / Hussein Faleh
تحويل الدكتاتورية إلى ثقافة
يوجد الآن في بغداد ثلاثة قصور تشمل مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئيس الوزراء.
قصر الفاو ، وهو عبارة عن مجمع محاط ببحيرة اصطناعية، يضم منذ عام 2021 الجامعة الأمريكية الخاصة، التي بناها مستثمر عراقي. والفاو، تقع بالقرب من المطار وكانت مخصصة لضيوف صدام، كما خدمت الولايات المتحدة بمثابة قاعدة أمريكية. ويحوي المجمع الفخم المباني الحجرية والرخامية، والآن أصبحت قاعات جامعية ومدرجات وقاعة طعام.
© AFP 2021 / Sabah Ararصورة تظهر أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
صورة تظهر أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
© AFP 2021 / Sabah Arar
أعرب رئيس الجامعة الأمريكية، مايكل مولنيكس، عن فخره بالمشروع الذي جعل من "قصر ديكتاتور سابق ورجل لا يرحم" مؤسسة للتعليم العالي. وأضاف قائلاً:
إنه بينما بقي القصر الرئيسي سليمًا نسبيًا، جميع المباني الأخرى قد دمرت بالفعل. كانت النوافذ كلها محطمة، وهناك طيور تحلق حولها، وثعابين على الأرض، بالمعنى الحرفي للكلمة. الوضع كان كارثياً. لذا، وجب علينا دخولها وإجراء تجديدات كبيرة.
في مدينة البصرة الجنوبية، بقيت ثلاثة قصور. يتم استخدام اثنين من قبل "الحشد الشعبي". بينما أصبح الثالث منها متحفاً مرموقاً للآثار. وتعتبر البصرة هي المحافظة العراقية الوحيدة حتى الآن "التي حولت قصرًا إلى مبنى تراثي".
© AFP 2021 / Hussein Falehصورة تظهر مجمع قصور للرئيس العراقي السابق صدام حسين تحول إلى متحف للآثار في مدينة البصرة الجنوبية، العراق 16 يناير 2022.
صورة تظهر مجمع قصور للرئيس العراقي السابق صدام حسين تحول إلى متحف للآثار في مدينة البصرة الجنوبية، العراق 16 يناير 2022.
© AFP 2021 / Hussein Faleh
قال قحطان العبيد، مدير آثار و تراث البصرة والمنسق العراقي الوطني لليونسكو:
وأفاد العبيد أن العراق يضم في مجمله 166 منزلا وفيلا ومجمعات أخرى تعود إلى عهد صدام.
© AFP 2021 / Sabah Ararصورة تظهر نقشاً باللغة العربية كتب عليه "الله أكبر" في أحد مجمعات قصر الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
صورة تظهر نقشاً باللغة العربية كتب عليه "الله أكبر" في أحد مجمعات قصر الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
© AFP 2021 / Sabah Arar
قال مهندس معماري من عهد حكم صدام (طلب عدم ذكر اسمه) إنه:
"منذ عام 2003، لم تقم الحكومات العراقية ببناء إلا القليل، وثبت أنها غير قادرة على مطابقة ما أقامه صدام".
ومن جانبه أوضح مجيد حسين، أن السلطات العراقية تخطط في محافظة بابل لتحويل قصر يطل على موقع اليونسكو للتراث العالمي هناك إلى متحف. حيث يقع القصر المهيب على قمة تل المدينة التي يعود تاريخها إلى 4000 عام.
بعد سنوات من الإهمال، غطيت الجدران بالكتابات على الجدران وتحطمت الثريات، لكن بعض المباني الخارجية تضم الآن مجمعًا فندقيًا.
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubayeصورة تظهر أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين في منتجع بابل السياحي بمحافظة بابل وسط العراق، 17 يناير 2022.
صورة تظهر أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين في منتجع بابل السياحي بمحافظة بابل وسط العراق، 17 يناير 2022.
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
وقال مدير الموقع عبد الستار ناجي "عندما أتينا لأول مرة عام 2007 ، كان الموقع في حالة يرثى لها"، مضيفًا أن السلطات المحلية "قررت تحويله إلى مركز ترفيهي".
كانت تكريت المدينة العراقية المعروفة باسم "مدينة القصور"، مسقط رأس "الطاغي" شمال غرب بغداد على نهر دجلة. يضم المجمع الرئاسي حوالي 30 فيلاً، لكنها الآن أيضًا نصب تذكاري مهجور.
ومع ذلك، فإن إحدى المناطق هناك تجذب الزوار، وإن كان ذلك لسبب مأساوي آخر يعود إلى حقبة ما بعد صدام. إذ هنا أعدم تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014 ما يقرب 1700 طالب في سلاح الجو فيما أصبح يٌعرف باسم "مجزرة سبايكر".
يزور المشيعون الآن النصب التذكاري الذي أقيم في الموقع، على ضفة نهر دجلة، والذي حمل ذات مرة جثث الشبان القتلى...
© AFP 2021 / Sabah Ararصورة تظهر أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
صورة تظهر أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
© AFP 2021 / Sabah Arar