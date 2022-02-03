https://arabic.sputniknews.com/20220203/الدكتاتورية-إلى-ثقافة-ما-مصير-قصور-صدام-1057831028.html

الدكتاتورية إلى ثقافة... ما مصير قصور صدام؟

الدكتاتورية إلى ثقافة... ما مصير قصور صدام؟

تنتشر في أنحاء العراق أكثر من 100 قصر وفيلا فخمة بناها صدام حسين - بعضها قيد الاستخدام، والكثير منها في حالة خراب كمعظم حال البلاد الذي مزقته الحرب. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T10:45+0000

2022-02-03T10:45+0000

2022-02-03T10:51+0000

أخبار العراق اليوم

العراق

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في مقر إقامته سابقاً في بابل، تم تمييز صاحبه بنقش بارز يرمز لـ "الرجل القوي المخيف"، مثل إمبراطور بلاد ما بين النهرين الذي كان يعبده، ملك السلالة الكلدانية نبوخذ نصر الثاني.في العديد من الأماكن، تم استخدام الأحرف الأولى من اسمه "ص.ح." لا تزال مرئية كتذكير بـ "الطاغية" الذي أطاح به الغزو الأمريكي عام 2003، والذي تم القبض عليه في وقت لاحق من ذلك العام وتم إعدامه في عام 2006.نُهبت معظم قصوره خلال فوضى الغزو على العراق، حيث نهب اللصوص كل ما يمكنهم حمله، بل وحتى قاموا بتمزيق الأسلاك الكهربائية من الجدران.وذكرت "فرانس 24" أنه منذ ذلك الحين، تم منح فقط البعض القليل من المساكن الفخمة فرصة ثانية للحياة، غالبًا كقواعد عسكرية أو إدارات عامة، ونادرًا لتكون متاحف.معظمها فارغ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تكلفة عملية ترميمها الباهظة.قال ليث مجيد حسين، رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية:لكن حسين أقر بأن إعادة ترميم العديد من "القصور العملاقة" في العراق يتطلب "مبالغ هائلة".بدوره قال مسؤول حكومي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته:تحويل الدكتاتورية إلى ثقافةيوجد الآن في بغداد ثلاثة قصور تشمل مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئيس الوزراء. قصر الفاو ، وهو عبارة عن مجمع محاط ببحيرة اصطناعية، يضم منذ عام 2021 الجامعة الأمريكية الخاصة، التي بناها مستثمر عراقي. والفاو، تقع بالقرب من المطار وكانت مخصصة لضيوف صدام، كما خدمت الولايات المتحدة بمثابة قاعدة أمريكية. ويحوي المجمع الفخم المباني الحجرية والرخامية، والآن أصبحت قاعات جامعية ومدرجات وقاعة طعام.أعرب رئيس الجامعة الأمريكية، مايكل مولنيكس، عن فخره بالمشروع الذي جعل من "قصر ديكتاتور سابق ورجل لا يرحم" مؤسسة للتعليم العالي. وأضاف قائلاً: في مدينة البصرة الجنوبية، بقيت ثلاثة قصور. يتم استخدام اثنين من قبل "الحشد الشعبي". بينما أصبح الثالث منها متحفاً مرموقاً للآثار. وتعتبر البصرة هي المحافظة العراقية الوحيدة حتى الآن "التي حولت قصرًا إلى مبنى تراثي".قال قحطان العبيد، مدير آثار و تراث البصرة والمنسق العراقي الوطني لليونسكو:وأفاد العبيد أن العراق يضم في مجمله 166 منزلا وفيلا ومجمعات أخرى تعود إلى عهد صدام. قال مهندس معماري من عهد حكم صدام (طلب عدم ذكر اسمه) إنه:ومن جانبه أوضح مجيد حسين، أن السلطات العراقية تخطط في محافظة بابل لتحويل قصر يطل على موقع اليونسكو للتراث العالمي هناك إلى متحف. حيث يقع القصر المهيب على قمة تل المدينة التي يعود تاريخها إلى 4000 عام. بعد سنوات من الإهمال، غطيت الجدران بالكتابات على الجدران وتحطمت الثريات، لكن بعض المباني الخارجية تضم الآن مجمعًا فندقيًا.وقال مدير الموقع عبد الستار ناجي "عندما أتينا لأول مرة عام 2007 ، كان الموقع في حالة يرثى لها"، مضيفًا أن السلطات المحلية "قررت تحويله إلى مركز ترفيهي". كانت تكريت المدينة العراقية المعروفة باسم "مدينة القصور"، مسقط رأس "الطاغي" شمال غرب بغداد على نهر دجلة. يضم المجمع الرئاسي حوالي 30 فيلاً، لكنها الآن أيضًا نصب تذكاري مهجور. ومع ذلك، فإن إحدى المناطق هناك تجذب الزوار، وإن كان ذلك لسبب مأساوي آخر يعود إلى حقبة ما بعد صدام. إذ هنا أعدم تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014 ما يقرب 1700 طالب في سلاح الجو فيما أصبح يٌعرف باسم "مجزرة سبايكر". يزور المشيعون الآن النصب التذكاري الذي أقيم في الموقع، على ضفة نهر دجلة، والذي حمل ذات مرة جثث الشبان القتلى...

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