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الرئيس الصربي لـ "ديوكوفيتش": شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا
الرئيس الصربي لـ "ديوكوفيتش": شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا
أشاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، بنجم التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش، واصفا ما فعله في استراليا بـ "الصراع الكبير". 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T11:21+0000
2022-02-03T11:43+0000
صربيا
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وحسب رويترز قال ألكسندر فوتشيتش لديوكوفيتش خلال اجتماع في بلغراد "شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا".وقال فوتشيتش "رأينا كيف كنت مستعدًا للقتال ليس من أجل نفسك فحسب، بل من أجل بلادك".وقال ديوكوفيتش: "لقد وقفت ورائي ووضعت نفسك في موقف سياسي صعب في العلاقات الدولية، وأنا ممتن للغاية، وسأتذكر ذلك دوما".وكانت محكمة فيدرالية أسترالية قد قررت الشهر الماضي إلغاء تأشيرة المصنف الأول عالميًا بعد أيام من الجدل، حول قواعد دخول كورونا في البلاد، مما أجبره على التغيب عن بطولة جراند سلام والعودة إلى صربيا.
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صربيا

الرئيس الصربي لـ "ديوكوفيتش": شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا

11:21 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 03.02.2022)
© AP Photo / Darko Vojinovicلاعب كرة التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش خلال بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية للتنس في بلغراد، صربيا 13 يونيو 2020
لاعب كرة التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش خلال بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية للتنس في بلغراد، صربيا 13 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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أشاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، بنجم التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش، واصفا ما فعله في استراليا بـ "الصراع الكبير".
وحسب رويترز قال ألكسندر فوتشيتش لديوكوفيتش خلال اجتماع في بلغراد "شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا".
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وقال فوتشيتش "رأينا كيف كنت مستعدًا للقتال ليس من أجل نفسك فحسب، بل من أجل بلادك".
ورد ديوكوفيتش، على فوتشيتش إنه ممتن للدعم، مضيفًا أنه سيخاطب الجمهور في غضون سبعة إلى 10 أيام.
وقال ديوكوفيتش: "لقد وقفت ورائي ووضعت نفسك في موقف سياسي صعب في العلاقات الدولية، وأنا ممتن للغاية، وسأتذكر ذلك دوما".

وقد وصفت الحكومة في بلغراد معاملة ديوكوفيتش بـ"الفاضحة" وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين صربيا وأستراليا.

وكانت محكمة فيدرالية أسترالية قد قررت الشهر الماضي إلغاء تأشيرة المصنف الأول عالميًا بعد أيام من الجدل، حول قواعد دخول كورونا في البلاد، مما أجبره على التغيب عن بطولة جراند سلام والعودة إلى صربيا.
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