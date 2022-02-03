تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الرئيس-الصربي-لـ-ديوكوفيتش-شكرا-لك-على-القتال-العظيم-الذي-خضته-في-أستراليا-1057835943.html
الرئيس الصربي لـ "ديوكوفيتش": شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا
الرئيس الصربي لـ "ديوكوفيتش": شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا
أشاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، بنجم التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش، واصفا ما فعله في استراليا بـ "الصراع الكبير". 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T11:21+0000
2022-02-03T11:21+0000
2022-02-03T11:43+0000
صربيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104582/39/1045823965_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_6b82ecb1e49c984f9768914f0caa5bae.jpg
وحسب رويترز قال ألكسندر فوتشيتش لديوكوفيتش خلال اجتماع في بلغراد "شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا".وقال فوتشيتش "رأينا كيف كنت مستعدًا للقتال ليس من أجل نفسك فحسب، بل من أجل بلادك".وقال ديوكوفيتش: "لقد وقفت ورائي ووضعت نفسك في موقف سياسي صعب في العلاقات الدولية، وأنا ممتن للغاية، وسأتذكر ذلك دوما".وكانت محكمة فيدرالية أسترالية قد قررت الشهر الماضي إلغاء تأشيرة المصنف الأول عالميًا بعد أيام من الجدل، حول قواعد دخول كورونا في البلاد، مما أجبره على التغيب عن بطولة جراند سلام والعودة إلى صربيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/الاتحاد-الصربي-للتنس-يدين-حرمان-ديوكوفيتش-من-المشاركة-في-بطولة-أستراليا--1056284801.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104582/39/1045823965_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_d095d7f6815f2b5980f3b726944f7463.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صربيا
الرئيس الصربي لـ "ديوكوفيتش": شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا 11:21 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 03.02.2022)
أشاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، بنجم التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش، واصفا ما فعله في استراليا بـ "الصراع الكبير".
وحسب رويترز قال ألكسندر فوتشيتش
لديوكوفيتش
خلال اجتماع في بلغراد "شكرا لك على القتال العظيم الذي خضته في أستراليا".
وقال فوتشيتش "رأينا كيف كنت مستعدًا للقتال ليس من أجل نفسك فحسب، بل من أجل بلادك".
ورد ديوكوفيتش
، على فوتشيتش إنه ممتن للدعم، مضيفًا أنه سيخاطب الجمهور في غضون سبعة إلى 10 أيام.
وقال ديوكوفيتش: "لقد وقفت ورائي ووضعت نفسك في موقف سياسي صعب في العلاقات الدولية، وأنا ممتن للغاية، وسأتذكر ذلك دوما".
وقد وصفت الحكومة في بلغراد معاملة ديوكوفيتش بـ"الفاضحة" وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين صربيا وأستراليا.
وكانت
محكمة فيدرالية أسترالية
قد قررت الشهر الماضي إلغاء تأشيرة المصنف الأول عالميًا بعد أيام من الجدل، حول قواعد دخول كورونا في البلاد، مما أجبره على التغيب عن بطولة جراند سلام والعودة إلى صربيا.