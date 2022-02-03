السعودية تعلن إجراءات جديدة بشأن الدخول والخروج منها

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية أنه تقرر إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.وأشارت إلى أن يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.ولفتت إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".أما القرار الثالث الذي اتخذته المملكة، بحسب الوكالة الرسمية، أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل بالقرارات الجديدة اعتباراً صباح يوم الأربعاء المقبل.
أعلنت المملكة العربية السعودية إجراءات جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا، بعد متابعة الوضع الوبائي محليا وعالميا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية أنه تقرر إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.
وأشارت إلى أن يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
وأعلنت الوزارة أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
ولفتت إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
أما القرار الثالث الذي اتخذته المملكة، بحسب الوكالة الرسمية، أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".
وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل بالقرارات الجديدة اعتباراً صباح يوم الأربعاء المقبل.