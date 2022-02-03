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السعودية... هيئة الاتصالات تتسلم شهادة اعتماد الحكومة الرقمية
السعودية... هيئة الاتصالات تتسلم شهادة اعتماد الحكومة الرقمية
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في السعودية، اليوم الخميس، استلام شهادة الاعتماد من هيئة الحكومة الرقمية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T13:10+0000
2022-02-03T13:10+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه من المقرر أن تطبّق الهيئة ممارسات البنية المؤسسية الوطنية (NORA) وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودي (SEAM).وأضاف البيان أن اعتماد الحكومة الرقمية، يساعد في تمكين الجهات الحكومية في السعودية على تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات.كما يساهم في توفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات.وأكد البيان أن الاعتماد يساعد أيضا في رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية... هيئة الاتصالات تتسلم شهادة اعتماد الحكومة الرقمية

13:10 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEسوق الأسهم السعودي "تداول"
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في السعودية، اليوم الخميس، استلام شهادة الاعتماد من هيئة الحكومة الرقمية.
وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه من المقرر أن تطبّق الهيئة ممارسات البنية المؤسسية الوطنية (NORA) وفق نموذج تقييم البنية المؤسسية السعودي (SEAM).
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السعودية تعلن إجراءات جديدة بشأن الدخول والخروج منها
12:49 GMT
وأضاف البيان أن اعتماد الحكومة الرقمية، يساعد في تمكين الجهات الحكومية في السعودية على تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات.
كما يساهم في توفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات.
وأكد البيان أن الاعتماد يساعد أيضا في رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين.
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