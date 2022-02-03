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السفير الأمريكي في تل أبيب يعلق على عرض إسرائيل تقديم المساعدة للجيش اللبناني
السفير الأمريكي في تل أبيب يعلق على عرض إسرائيل تقديم المساعدة للجيش اللبناني
علق توماس نايدز، السفير الأمريكي في تل أبيب، على عرض إسرائيل تقديم المساعدة للجيش اللبناني. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T10:09+0000
2022-02-03T10:09+0000
العالم العربي
إسرائيل
لبنان
بيني غانتس
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن توماس نايدز، أن عرض تقديم المساعدة العسكرية في الأوقات الصعبة هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد عرض تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني لمواجهة تزايد قوة "حزب الله" بدعم إيراني، وهي التصريحات التي أدلى بها في كلمة له في ختام المؤتمر السنوي الـ 15 لمعهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب.وأكد غانتس أنه "نقل الأسبوع الماضي، من خلال مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، اقتراحا من خلال اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان)، لتقديم مساعدة للجيش اللبناني"، معتبرا أن "لبنان تحول للأسف إلى جزيرة عدم استقرار"، مضيفا: "المواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا".وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها بلاده تقديم المساعدة إلى لبنان، قائلا: "جيش لبنان يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وخسر أكثر من 5 آلاف جندي تركوه مؤخرا، مقابل تعاظم قوة حزب الله بدعم مباشر من إيران".
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العالم العربي, إسرائيل, لبنان, بيني غانتس

السفير الأمريكي في تل أبيب يعلق على عرض إسرائيل تقديم المساعدة للجيش اللبناني

10:09 GMT 03.02.2022
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احتجاجات بيروت بعد إعلان استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الحكومة اللبنانية، 29 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
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علق توماس نايدز، السفير الأمريكي في تل أبيب، على عرض إسرائيل تقديم المساعدة للجيش اللبناني.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن توماس نايدز، أن عرض تقديم المساعدة العسكرية في الأوقات الصعبة هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد عرض تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني لمواجهة تزايد قوة "حزب الله" بدعم إيراني، وهي التصريحات التي أدلى بها في كلمة له في ختام المؤتمر السنوي الـ 15 لمعهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب.
وأكد غانتس أنه "نقل الأسبوع الماضي، من خلال مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، اقتراحا من خلال اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان)، لتقديم مساعدة للجيش اللبناني"، معتبرا أن "لبنان تحول للأسف إلى جزيرة عدم استقرار"، مضيفا: "المواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا".
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها بلاده تقديم المساعدة إلى لبنان، قائلا: "جيش لبنان يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وخسر أكثر من 5 آلاف جندي تركوه مؤخرا، مقابل تعاظم قوة حزب الله بدعم مباشر من إيران".
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