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https://arabic.sputniknews.com/20220203/السنغال-تشهد-تظاهرات-حاشدة-بعد-اعتقال-أحد-أبرز-وجوه-المعارضة-في-البلاد-1057830930.html
السنغال تشهد تظاهرات حاشدة بعد اعتقال أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد
السنغال تشهد تظاهرات حاشدة بعد اعتقال أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد
شهدت دولة السنغال، اليوم الخميس، احتجاجات وتظاهرات حاشدة في مختلف المدن، وذلك تنديدا باعتقال زعيم سياسي معارض للسلطة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T09:48+0000
2022-02-03T09:48+0000
2022-02-03T09:48+0000
العالم
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وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الاحتجاجات رافقتها أعمال عنف وتدافع بين المتظاهرين والسلطات الأمنية، وذلك بسبب قيام الحكومة باعتقال أبرز وجوه المعارضة في البلاد.وبحسب المراسل أدت التظاهرات والاحتجاجات إلى مقتل شخص واحد، وعملت السلطات على إغلاق العديد من القنوات التلفزيونية المحلية لعرضها لقطات من الاحتجاجات.ومن جهتها، دعت وزارة الخارجية الروسية إلى عودة الاستقرار إلى البلاد وطالبت المواطنين الروس بتجنب الأماكن المزدحمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السنغال تشهد تظاهرات حاشدة بعد اعتقال أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد
شهدت دولة السنغال، اليوم الخميس، احتجاجات وتظاهرات حاشدة في مختلف المدن، وذلك تنديدا باعتقال زعيم سياسي معارض للسلطة.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الاحتجاجات رافقتها أعمال عنف وتدافع بين المتظاهرين والسلطات الأمنية، وذلك بسبب قيام الحكومة باعتقال أبرز وجوه المعارضة في البلاد.
وبحسب المراسل أدت التظاهرات والاحتجاجات إلى مقتل شخص واحد، وعملت السلطات على إغلاق العديد من القنوات التلفزيونية المحلية لعرضها لقطات من الاحتجاجات.
ومن جهتها، دعت وزارة الخارجية الروسية إلى عودة الاستقرار إلى البلاد وطالبت المواطنين الروس بتجنب الأماكن المزدحمة.