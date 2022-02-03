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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/السيسي-يشيد-بالروح-القتالية-والأداء-العالي-لمنتخب-مصر-1057887139.html
السيسي يشيد بالروح القتالية والأداء العالي لمنتخب مصر
السيسي يشيد بالروح القتالية والأداء العالي لمنتخب مصر
هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، منتخب بلاده على التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T23:26+0000
2022-02-03T23:26+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي
منتخب مصر الوطني
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هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، منتخب بلاده على التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.وقال السيسي في تغريدة على حسابه بموقع "فيسبوك"، أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية".وأضاف الرئيس المصري، "وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".وتابع السيسي، "لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل، وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله.. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".وخطف المنتخب المصري لكرة القدم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، اليوم الخميس.وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف في مباراة مغلقة، وقليلة الفرص في ياوندي.وعند اللجوء لركلات الترجيح تفوق أبو جبل في منع ركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي بينما سدد كلينتون نجي آخر ركلة خارج المرمى فيما أحرز فينسن أبو بكر الركلة الوحيدة الناجحة في البداية.ومن مصر سدد أحمد سيد (زيزو) ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين ثلاث ركلات ناجحة.وحصل على جائزة رجل المباراة لاعب المنتخب المصري محمد عبد المنعم.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الفراعنة-يروضون-الأسود-مصر-تهزم-الكاميرون-وتصعد-إلى-نهائي-أمم-أفريقيا-1057886453.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, منتخب مصر الوطني

السيسي يشيد بالروح القتالية والأداء العالي لمنتخب مصر

23:26 GMT 03.02.2022
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Vasily Fedosenko
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هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، منتخب بلاده على التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وقال السيسي في تغريدة على حسابه بموقع "فيسبوك"، أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية".
وأضاف الرئيس المصري، "وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".
وتابع السيسي، "لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل، وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله.. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".
وخطف المنتخب المصري لكرة القدم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، اليوم الخميس.
وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.
أبو جبل يقود منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا ويطيح بالكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
الفراعنة يروضون الأسود... مصر تهزم الكاميرون وتصعد إلى نهائي أمم أفريقيا.. فيديو
21:46 GMT
وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.
انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف في مباراة مغلقة، وقليلة الفرص في ياوندي.
وعند اللجوء لركلات الترجيح تفوق أبو جبل في منع ركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي بينما سدد كلينتون نجي آخر ركلة خارج المرمى فيما أحرز فينسن أبو بكر الركلة الوحيدة الناجحة في البداية.
ومن مصر سدد أحمد سيد (زيزو) ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين ثلاث ركلات ناجحة.
وحصل على جائزة رجل المباراة لاعب المنتخب المصري محمد عبد المنعم.
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